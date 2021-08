My City – Tom Cruise viser det siste vågale ‘Mission: Impossible’ -stuntet

Tom Cruise kalte sitt farligste stunt i et klipp fra sin kommende ‘Mission: Impossible 7’ -film torsdag.

Cruise, som er kjent for å gjøre sine egne stunts, kjører motorsykkel og lar seg stige ned fra en stor klippe i Norge og inn på midten før fallskjermen slippes.

Cruise og Cruz og regissør Christopher Macquarie snakker om denne funksjonen på Cinemacon -møtet mellom kinoteateroperatører og Hollywood -studioledere i Las Vegas.

“Dette er det farligste jeg noen gang har prøvd; ifølge Deadline Hollywood har vi gjort dette i årevis,” sa Cruise i videoen. “Jeg ønsket å gjøre det fra ung alder. Utgitt i mai 2022.

Cruise, 59, sa at han har trent i mer enn et år på å perfeksjonere stunts, inkludert 500 års fallskjermhopping og 13 000 motorsykkelhopp, sa Hollywood Reporter. Stuntet ble filmet seks ganger.

I tidligere filmer hang Cruise på siden av et fly da det tok av, kjørte et helikopter gjennom smale fjelldaler, klatret opp den 828 meter høye Burj Khalifa skyskraperen i Dubai og gjorde et himmeldykk fra en høyde på nesten 8 km.