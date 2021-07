‘My Driver Sucks’: Bryce DiCambo i en ordkrig med produsenten | Åpen

Bryson DiCambo er involvert i en uvanlig ordkrig med sin utstyrsprodusent, som umiddelbart etter de første 71 rundene av Open sa at sjåføren hans “suger”.

DiCambo, kjent for sin store lengde fra tee, mener at manglende evne til å finne en fører som er i samsvar med den ekstreme svinghastigheten, fortsetter å hemme ytelsen hans. Kommentarene hans ble stemplet som “dumme” av klubbprodusenten Cobra.

“Det ville være flott om jeg kunne slå det midt i rettferdig kjørefelt, men nå med sjåføren blir sjåføren sugd inn,” sa DiCambo. “Det er ikke et godt ansikt for meg, vi prøver fremdeles å finne ut hvordan vi kan gjøre det bedre i feil gevinster. Jeg bor på kanten av barberhøvelen slik jeg har fortalt folk lenge.

“Jeg har følt dette i årevis. Det har skjedd siden 2016-17 da spillerne sluttet å tegne det. Det er ikke mange golfere som tiltrekker det lenger. Det er ikke på grunn av vortexfrekvensen. Alle tror det. Det er egentlig ikke. Det er ikke riktig design, vi prøver å fikse det. “

I sin engangsstart på Royal St. George fant Decambo fire av de 14 rettferdige banene med sin Cobra-sjåfør. Han sitter i syv dårlige skudd av lederen i første runde Louis Ostuysson.

DiCambos eksplosjon vil snu opp ned gjennom hele spillet, med grenser som han skal ha blitt presset inn ved å prøve å hindre banene.

“I likhet med første kutt og mutteren, da jeg fikk den ut av veien, fanget jeg folk som hoppet ut derfra. Jeg kunne ikke kontrollere kilen min.” 2020 US Open Champion Sa. “Det er veldig delikat for meg, fordi det er en veldig smal golfbane, så når jeg treffer sjåføren, går den ikke i riktig retning, den kuttes i utgangspunktet eller hva som helst, eller den er i sugerøret. I midten, som Jeg var 18, jeg var i stand til å treffe et godt skudd på 11 fot, og skape nesten en fugl som lever på kanten av barberhøvelen, vi finner den ikke.

Da DiCambo prøvde å løse problemene sine, gikk han rett til driving range fra medieoppgaver etter runden. Da han gjorde det, åpnet Cobra ild igjen. Ben Shomin, produsentens turoperasjonsleder, har vært sterkt involvert i utformingen av Decambos utstyr, og sa til USA Today: “Alle bøyer seg bakover. Vi har mange gutter i FoU som katter og prøver å prøve å få dette og det raskt gjennom røret. Bryson vet det. Det gjør veldig vondt når han sier noe dumt. “

DeChambeaus stasjon er 46 inches lang og har et fem graders gulv. “Han var aldri veldig glad,” sa Shomin. “Det er veldig sjelden han er lykkelig.

“Nå er han på ett sted, han er en femgradssjåfør som spiller med en ballhastighet på 200 o / min. Alle leter etter en magisk kule.

“Det ble ganske enkelt vår oppmerksomhet da. De kan fly av håndtaket og si: ‘Jeg hater deg.’ Men du går: ‘Aw, nei.’ Vi vet at de egentlig ikke mente det, og hvis jeg hjørner ham akkurat nå, ‘Hva sa du?’ Han ville si at han var gal. Han ønsket ikke å si det hardt. Han vet hvor mye alle bøyer seg bakover for ham. Men det er ikke kaldt ennå. ”