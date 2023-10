«My thesis in 180 seconds»: Maëlle Bottin, PhD-student i kjemi ved UCLouvain, ble nummer to i den fransktalende finalen.

I juni i fjor, etter å ha vunnet den belgiske fransktalende finalen i oppgaven min på 180 sekunder, ble Maëlle Bottin, PhD i kjemi ved UCLouvain, nummer to i den 9. utgaven av den internasjonale fransktalende konkurransen. Arrangeres torsdag kveld i Rabat, Marokko.

My Thesis in 180 Seconds er en populærvitenskapelig konkurranse der PhD-studenter skal forklare arbeidet sitt på 3 minutter på en måte som allmennheten kan forstå. Og når tittelen på avhandlingen hans er «Synthesis of Host-Guest Molecular Systems for Selective Recognition of Ions,» forstår vi omfanget av oppgaven.

«Om natten er alle anoner grå»

Men Maëlle Bottin fra Ottignies-Louvain-la-Neuve, opprinnelig fra Chaumont-Gistoux, kom dit med forklaringen «Om natten er alle ionene grå» og resiterte med stor dramatikk.

Avhandlingen hans handlet om å oppdage anioner, «Naturlige molekyler som bidrar til at kroppen din fungerer som den skalHun forklarte under finalen. Deres tilstedeværelse i blodet ditt gjenspeiler helsen din. Derfor gir det å identifisere dem på en enkel og effektiv måte en bedre forståelse og bedre diagnose av ulike patologier.»

Så reseptorer er utviklet av kjemikere, men de er ikke selektive nok og kan ikke skille noen ioner fra andre.

Som å ta med katten din for kvelden, prøvde du å lokke den inn med favorittkurven din. En kurv som tiltrekker alle de andre kattene i nabolaget…det er der Maëlle Bottin kommer inn.

Doktoranden prøver å lage en kurv med reseptorer som er i stand til å skille ioner, det vil si å tiltrekke seg bare én katt.

Konkurransen ble vunnet av Camille Lacliffe fra Paris City University. Hans avhandling: «Metakognitive evner til medisinske fagpersoner: Hva er forholdet mellom den objektive nøyaktigheten til (potentielle) legers valg og subjektiv vurdering av deres kunnskap og tillit til usikre avgjørelser?»

Decavinde Vanessa Roset Boro (Burkina Faso) fra International Institute of Water and Environmental Engineering tok tredjeplassen. Hans avhandling: «En tilgjengelig og bærekraftig vanntettingsløsning for avrenningsfelt i Sudano-Sahel-regionen».