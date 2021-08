Myanmar begrenser utnevnelser av utenlandske banker i en urolig finanssektor

BANGKOK (Reuters) – Myanmar begrenser antall utenlandske ansatte som får lov til å jobbe i lokale banker, i et trekk fra industrien advarte om at det kunne hindre økonomisk utvikling i et land som så en boom i utenlandske investeringer før militærkuppet.

Et brev datert 2. august og lagt ut på sentralbankens nettsted sa at storbanker nå ikke kan ansette mer enn 25 utenlandske ansatte, hvorav 15 er i en mellomstor bank og åtte i små banker.

I tillegg må banken skaffe lisens 30 dager før utnevnelsen av en utenlandsk statsborger, og noen ledende stillinger må besettes av lokale statsborgere.

Militære myndigheter erstattet sentralbankens ledelse etter kuppet 1. februar mot Aung San Suu Kyis valgte regjering, som utløste nesten daglige protester og kamper mellom hæren og de nyopprettede People’s Defense Forces.

Landets banksektor har allerede blitt rammet av streik blant en sivil ulydighetskampanje for å trosse hæren, og enorme køer ved filialer løper jevnlig mens innbyggerne prøver å ta ut penger.

Centralbanks nestleder Win Tho reagerte ikke på oppfordringer som ønsket kommentarer om avgjørelsen.

Noen andre land i Sørøst -Asia har satt begrensninger på antall utenlandske ansatte i banker for å oppmuntre til lokal sysselsetting, men brevet fra Central Bank of Myanmar sa ikke om dette var intensjonen.

En seniorleder i en av Myanmars største banker, som ba om ikke å bli identifisert på grunn av sensitiviteten til problemet, sa at det fortsatt var et presserende behov for utenlandsk ekspertise.

En annen banksjef i Myanmar sa at begrensningen på antall utenlandske ansatte betyr at banksektoren blir mer isolert og kan være mindre under tilsyn.

Myanmar har hatt en bølge av utenlandske investeringer i sektorer som spenner fra telekommunikasjon til forbruksvarer etter lempelsen av vestlige sanksjoner da landet så ut til å åpne seg og på en demokratisk vei da Suu Kyis parti vant valget i 2015.

I banksektoren inkluderer utenlandske investorer de siste årene Singapores suverene formuefond GIC og Norges Norfund, som begge har eierandeler i Yoma Bank i Myanmar.

Yoma Bank, en del av First Myanmar Investment, et søsterselskap i Myanmar-fokuserte børsnoterte Yoma Strategic Holdings Group (YOMA.SI), hadde ingen umiddelbare kommentarer til sentralbankens nye regler.

Sanksjoner har stanset investeringsstrømmene til Myanmar, og utenlandske selskaper som driver virksomhet der møter press fra rettighetsgrupper og Myanmars parallelle sivile regjering for å sikre at betalingene ikke strømmer til den militære regjeringen.

Tilleggsrapportering av Aradhana Aravindan i Singapore. Redigering av Simon Cameron-Moore

