MySport: London-baserte ‘Sky Instructors Booking.com’ skaffer 25 1,25 millioner midler

Epidemien påvirket i stor grad ulike bransjer, reiser var en av dem. Oppstart av reiseteknologi – Game House Stod mot epidemien for å motta 1,25 millioner dollar i finansiering for deres globale vekst. Sky-Instruktors bestillingsside kunngjorde signeringen av Skyscanners Gareth Williams som investor.

Ny rundfinansiering og ombordstigning av Skyscanner Gareth Williams

Maison Sports har fullført en ny innsamlingsrunde ved å samle inn 1,25 millioner dollar, i samarbeid med en gruppe investorer og en Cedar-mengdekampanje. I løpet av de siste seks månedene har virksomheten mottatt ekstra finansiering fra nåværende rådgivende styremedlemmer Kevin Byrne, medstifter av Sectrate.com og gründer Lawrence Bogart, og ny investor, Skyscanners medgrunnlegger Gareth Williams. Denne investeringen vil tillate MySport å utvide seg globalt og skape en misunnelsesverdig portefølje av uavhengige skiinstruktører.

Global ekspansjon og teknologisk utvikling

Den siste runden med oppstart av finansiell teknologi vil gjøre det mulig å utvide sin portefølje av trenere og lojale kunder globalt. Dette gjør at de kan komme inn på nye markeder og fortsette å støtte uavhengige skiinstruktører over hele verden. Konsernet har siktet mot utvidelse i fire nye markeder innen 2021 i Skottland, Norge, Sverige og Japan, og planlegger å utvide seg ytterligere i Asia og Sør-Amerika neste år etter en vellykket finansrunde.

Ytterligere utviklingsplaner inkluderer utvidelse av teamet fra 15 til 20 innen utgangen av året og åpning av et nytt kontor i Edinburgh. Selskapet forbedrer teknologien og gjør det enkelt å bestille for deres coaching-miljø og kunder, og skaper nye og innovative merkevarepartnerskap.

Alle tre av de tidligere skimestrene

Til tross for epidemien har trioen til tidligere skimestere som startet Maison Sport – brødrene Nick og Ally Robinson og Aaron Tipping – samlet inn betydelige midler til sin neste utviklingsfase. Selskapet har nå mer enn doblet antallet instruktører som er nevnt på plattformen. Dette etterlater nybegynnerteknologireisen til å være i forkant av å være det tredje største valget av tekniske instruktører sammenlignet med noen skiskole i verden. Selskapet tilbyr nå individuelle og team ski leksjoner fra over 1200 interesserte og talentfulle uavhengige ski- og snowboardinstruktører.

Selskapet ble født av grunnleggerens interesse for bransjen og ambisjonen om å fortsette å jobbe i den sporten de selv valgte, til tross for effekten av skade, økonomi og internasjonale reiser. En plattform ble opprettet for å utfordre situasjonen og koble mennesker direkte med de beste uavhengige og entusiastiske ski- og snowboardinstruktørene. Den innovative plattformen fortsetter å vokse det siste året og overvinne utfordringene i hele reisebransjen.

Grunnlegger og administrerende direktør, Nick Robinson, sier; “Vi startet opprinnelig med å skaffe inn 4 1,4 millioner, men vi visste ikke den gang at vi var satt for en ny britisk lockout og ytterligere restriksjoner på reiser over hele Europa. Har tatt.

“Fra begynnelsen har det vært en hindring å starte en Maison Sports-virksomhet. Vi satte oss for å utfordre situasjonen og gjøre reelle endringer, så fra dag én jobbet vi tre utrolig hardt for å dele vår visjon og ideer med skiindustrien. Vi forstyrrer måten ting har gått i årevis, så vi må hele tiden være flittige for å åpne våre sinn og utløse progressiv endring. ”

“Disse situasjonene var kompatible med mental motivasjon, gjenoppretting og regresjon. Vi måtte alle lære som idrettsutøvere, å hjelpe oss å fokusere og gå gjennom epidemier. Å være positive, motivere teamene våre, tenke på nye måter å gjøre ting på og å fortsette å gå videre med ambisjoner. Aaron og Olly måtte takle en alvorlig skade, men vi har alle funnet måter å dra nytte av opplevelsen, fortsette å jobbe og bidra til å forbedre bransjen vi elsker. “

Uavhengig instruktør dedikasjonsside

Til tross for epidemien har Maison Sports trener doblet seg, og nye felt i sporten har gjort det mulig for ham å være aktiv på scenen i både Frankrike og Sveits. Feriesteder forble åpne i Sveits, og til tross for fraværet av ferierende, fikk Maison Sport dobbelt så mange bestillinger i Sveits i vinter.

Myson Sport er dedikert til uavhengige instruktører og har vist seg å være en spillkonverterer for ski- og snowboardinstruktører. De kan øke inntektene betydelig ved å bruke nettstedet. Markedet har overgått de nylig undervisede 23 000 timene med leksjoner, med mer enn 70% av nettstedets 3.400+ personlige instruktøranmeldelser igjen av kunder, plassert på instruktørens profil etter leksjonene, hvorav mer enn 90% er rangert med 5 stjerner.