Mystisk død til KP Pettito: “Menneskelige levninger” og personlige eiendeler som tilhører Brian Laundry oppdaget i en park i Florida

En rettsmedisiner og en politihund ble onsdag sendt til Florida Park hvor eiendelene til Brian Laundry, den fremtidige kona til en myrdet amerikansk blogger KP Pettito, ble funnet. Liket ble funnet Sist 20. september. Det var her politiet fant «menneskelige levninger».

“Under vann inntil nylig,” sa FBI-agent Michael McPherson i en kort tale. Rettsmedisinere “vil trolig være der i flere dager,” sa han.

Brian Laundrys foreldre, Chris og Roberta Laundry, fortalte FBI og det lokale politiet tirsdag kveld at de lette etter ham onsdag morgen i Myakkatchee Creek Eco Park, ikke langt fra familiens hjem. Politiet ble med dem onsdag morgen, fortalte familieadvokat Steven Perolino til nyhetskanalen CNN.

Etter et kort søk ved siden av fortauet der vaskeriet ofte går, fant familie og politi «noen ting» hans, sa Perolino. Han ga ikke ytterligere informasjon om det berørte antallet eller gjenstander. Timer senere meldte politiet at det var funnet menneskelige levninger der.

Mye omtalt savnet

KP Pettito, som dokumenterte at han krysset det amerikanske vesten på sosiale medier, ble savnet mens han reiste med kjæresten i august, noe som førte til store følelser og spørsmål om rollen han spilte i å returnere alene til hjemmet deres i Florida. Liket av en 22 år gammel mann ble til slutt funnet i nærheten av Grand Dayton nasjonalpark. Ifølge obduksjonen ble hun kvalt i hjel.

Kjæresten hennes (23), som ble beskrevet som “en person som er interessert i etterforskningen”, nektet først å svare på politiets spørsmål. Også han forsvant til slutt, og forsvant i flere uker. Han ble siktet for svindel med bankkort og ble utstedt en arrestordre av føderalt politi.

KP Pettito forsvant, ble senere jaktet på for å finne kjæresten sin, har vært gjenstand for en rekke mediedekning og en rekke publikasjoner på sosiale nettverk, med internettbrukere engasjert i et forsøk på å finne kvinnen.