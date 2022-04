Mystisk stenging av bankkontoer: «Ingen risiko for konkurs»

Bankkontoene til flere hundre belgiere ble brutalt stengt. De var alle fra den tyske neobanken N26.







av redaktør

Publisert 27. april 2022 kl. 10:38 Lesetid: 2 minutter



sHvilken farge ekko, er stengingen av N26-bankkontoer allerede på grunn av en teknisk feil. Banken ønsker å bli beroliget og forsikret om at ingen forsøk på svindel eller hvitvasking er roten til disse bråstoppene.

Feilen ser ut til å komme fra en oppdatering av prosedyrer som tar sikte på å oppdage svindel eller forsøk på hvitvasking, som kunne ha blitt omgått. Fintech-team jobber for tiden på broen for å løse dette problemet «ASAP».

«I dette tilfellet har ingen konto blitt avsluttet for å vise uvanlig aktivitet eller oppførsel, eller for brudd på vilkårene våre, slik tilfellet er med kontoer som vanligvis påvirkes av disse oppdateringene. I dag. Denne feilen skyldes utelukkende et problem som oppstod mens oppdaterer systemene våre torsdag 14. april, «N26 Claims.

Når kommer situasjonen tilbake?

«Noen kontoer blir allerede behandlet for å gjenopprette status. Så det er et spørsmål om dager. Vi kan imidlertid ikke gi en eksakt tidslinje fordi vi i noen tilfeller trenger direkte kontakt med kunder for å sende betalinger til en annen konto, hvis de ønsker å gjøre det,» forklarer han. New German Bank.

N26 ønsker også å demme opp for konkursrykter og berolige de som er bekymret. «Ved den siste pengeinnsamlingen samlet N26 inn mer enn 700 millioner dollar. Så den totale verdsettelsen er over 9 milliarder dollar. Det er ingen reell risiko for konkurs til tross for ryktene.»