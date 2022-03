Mystiske glasskuler på den andre siden av månen

Den kinesiske roveren Yutu-2 landet på den andre siden av Månen i januar 2019. Tre år senere fortsetter den å overføre bilder til jorden og gjøre funn. Nylig fotograferte han slike typer små krystallkuler som intrigerer og fascinerer. søkerne.

«gjennomsiktige glasskuler»

Yutu-2 overførte en serie øyeblikksbilder der vi kan se det kinesiske forskere beskriver som «kuler av gjennomskinnelig glass». Det er små kuler opp til 4 cm i diameter.

Den kinesiske roveren er ikke i stand til å samle gjenstander eller ta prøver. Derfor er det vanskelig å fortelle mer om disse kulene og deres sammensetning fra noen få bilder. Men forskerne vurderer to hypoteser for å forklare dannelsen av disse glassperlene. Det kan være silikat som ble utsatt for ekstreme temperaturer under tidligere vulkansk aktivitet på Månen. Den andre hypotesen som vurderes er at de er kuler som ble dannet da meteoritter kolliderte med månen.

Ressurser som kan være nyttige

Disse mystiske beretningene er av interesse for kinesiske forskere. Faktisk håper landet hans en dag å bygge en base på månen som kan tjene som en scene for turer til Mars. De ser på disse gjennomskinnelige glasskulene som «lovende ressurser» for å bygge en menneskelig base, sier RTBF.