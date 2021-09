Nå brenner våkne aktivister bøker

Når en bok brenner, brenner ikke en bok? Når det er et “flamme rensing” ritual. Canadian Media I 2019 inkluderte Ontario School Board 4700 bøker “utdatert innhold eller negative stereotyper” fra bibliotekene. Tretti bøker ble brent “til utdanningsformål”. Asken deres ble brukt som kompost for å plante et tre.

Tintin i USA er målrettet, noe som er interessant fordi, selv om skildringen av indianere er støttende, bør det være sympatisk: de fattige er fremdeles stolte, de blir drevet ut av landet av grådige amerikanere. Herke, som skapte denne serien, er et godt eksempel på hvorfor en komplett liste ikke kan avvises på grunnlag av individuelle feil. Han vokste opp som kunstner. Tidlige jobber, som den populære Tintin i Kongo, var tilsynelatende rasistiske, Men Herke følte det, angret på det, og i en overraskende vakker blå lotus ga han Tintin en asiatisk venn, mens Tintin elsket ham så høyt at i en senere historie ble en drøm for Tibet om å redde ham tiltrukket av den motbydelige snømannen ( avslørt for å være offer for en dårlig PR). Hvis vi filtrerer historien, mister vi følelsen av fremgang, eller vi mister nyansen fra fortiden.

Folk skal ikke brenne bøker fordi det er ondt og tykt. Har jeg lov til å si det? Statsministeren i Airhead i Canada Justin Trudeau (vær så snill, Gud, ikke lenge) sa at han “personlig” var imot å brenne boken, men det er ikke i våre hender å fortelle urfolk hvordan de skal føle eller handle. Da brannmenn satte fyr på kirker om sommeren, gjentok Justin at det var feil, men han var i stand til å forstå motivet (oppdagelsen av umerkede graver av urfolk undervist i kirkeskoler).

Trudeau inkluderer en generasjon som er fanget mellom arvelig respekt for ytringsfrihet, eiendom, tradisjon og troens komfort, mot “ofre for historien” eller manglende evne til å forsvare disse tingene mot liberalismens moralske påstander. -Venstreeliten lager lommetyver i historien for å vinne eller beholde makten. Selv den britiske regjeringen, som startet oppvåkningskrigen, var bekymret for det faktum at mange av ministrene hadde slukt Awakening -filosofien. Revisjon er alltid feil og den riktige linjen er at dagens påstander er urimelige for å dominere offentlig sektor. Paradoksalt nok må den tidligere liberale forpliktelsen bekreftes på nytt.

I 1953, mens han forsøkte å fjerne “dårligere” litteratur fra biblioteker blant amerikanere, trakk president Eisenhower seg fra ideer som opprinnelig ble utarbeidet av Dartmouth, som på høyden av McCarthyism fremstår som dristige og radikale i dag. Disse problemene er ikke noe nytt: våre forfedre tenkte lenge på dem). “Ikke bli med på bokbrenningen,” sa han til studentene. “Ikke tro at du kommer til å skjule feilene ved å dekke over bevisene for at det var feil. Ikke vær redd for å gå til biblioteket ditt og lese hver bok” – med mindre boken i utgangspunktet er uanstendig (Ike er fremdeles republikaner , fremfor alt).

Kommunistene er “en del av USA”, sa han.

Kort sagt, Vesten er Vesten fordi vi ikke sier hva folk skal mene. Nå har vi tatt et skritt tilbake mot McCarthyism, og behandlet fortidens feil og samtidens ekstremisme som en gift, og de må beskytte oss. Det er forskjeller i toksisitet. Statuen av en skurk som jakter på City Square er et rimelig diskusjonstema, men en bok på en hylle, en barnebok til side, er veldig merkelig liten og bemerket at den fortsatt kan blokkeres hvis brennerne retter oppmerksomheten mot hvor skremmende det er innholdet er.

Dermed lever vi i en tilstand av paranoia. Trudeau visste ikke hva han skulle si. Jeg ante ikke hva jeg kunne unnslippe. En bok kommer ut i oktober-What Happened to Tradition?, Tilgjengelig for forhåndsbestilling! – Da jeg var ferdig med mitt femte manuskript på 15 år, kjente jeg en ny følelse. Frykt. Frykt for at jeg skal bli dømt ut fra argumentets fordeler, men leses for å finne og ta fornærmelse. Denne dårlige kulturen må drepe så mye kunst og etterforskning.

Donald angrep igjen

Donald Trump er en mann som lever uten frykt, så han tilbrakte 20 -årsjubileet 11. september ikke i bønn, men i boksing. Han unngikk offisielle seremonier for brann- og politiavdelingene, jeg må innrømme at han ble godt mottatt. Det er vanskelig å tro at George W. Bush en gang var det fromme ansiktet til amerikansk konservatisme, mens nå er det Trump, og reisen fra A til B har ikke blitt tilstrekkelig forklart.

Jeg vil si dette: Til minne fortsatte tre presidenter krigene. Trump gjorde ikke (gi Joe tid). Vil du ha en leder som sier de riktige ordene, men som gjør feil? Eller vil unnlatelsen av å vise behørig respekt fortsatt holde troppene trygge? I lys av Joes feil, kan mange amerikanere konkludere med at den “dårlige presidenten” ikke er så ille, og grunnlaget for et nytt løp vokser.