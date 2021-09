Nabi Keita er den siste som har kommentert situasjonen i midtbanespilleren i Liverpool

Liverpools midtbanespiller Nabi Keita vender tilbake til Mercedes etter å ha fått forlate Guinea.

Kita President Alpha Conte har vært involvert i politisk uro de siste dagene etter at han ble kastet.

Kuppet tvang Guines VM -kvalifiseringskamp mot Marokko til å bli utsatt til mandag i hovedstaden Conakry.

Ettersom det marokkanske landslaget og turneringsfunksjonærer fikk forlate landet sent på søndag, ble land- og luftgrenser stengt, ellers var Geeta i Guinea.

Liverpool De var i konstant kontakt med de relevante myndighetene for å sikre at spilleren var trygg og for å komme tilbake til England.

Situasjonen er nå løst med Geeta og flere medlemmer av teamet hennes i Guinea som forlater Conakry internasjonale lufthavn tirsdag til Europa.

Meldingen vil være en lettelse J ர்க rgen Globe, Reds -sjefen står allerede overfor usikkerhet om tilgjengeligheten av flere alternativer på midtbanen foran søndagens Leeds United Premier League -turné.

James Milner var utelatt fra den første seieren mot Norwich City i helgen, mens Harvey Elliott ble stående utenfor Englands U-21-lag på mandag med et mindre muskelproblem. Å slippe spilleren for internasjonal tjeneste.