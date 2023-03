NACON: Ringenes Herre

Ringenes Herre: Gollum™ går ut av skyggene

25 mai

Det narrative eventyrspillet gjennom Middle-earth kommer til PC og konsoller i mai – Smeagol sverger til sin Precious!

Hamburg, Tyskland, 23. mars 2023 – Daedalic Entertainment og NACON kunngjorde i dag at deres etterlengtede eventyrspill, The Lord of the Rings: Gollum™, vil bli utgitt til PC, PlayStation og Xbox 25. mai 2023. En versjon for Nintendo Switch™ er planlagt til senere i år. Basert på JRR Tolkiens elskede Ringenes Herre-trilogi, tar fantasyspillet spillere med på en episk reise inn i hjertet av Midgard, med en av de mest fascinerende karakterene i universet: Tolkien: Sméagol— *Gollum , Gollum*.

Opplev et helt nytt Middle-earth-spill, med utviklerkommentarer inspirert av sagaens ikoniske historie. Labyrint OG NACON vil være live Rykke for en spesiell utstillingssending klokken 18:30 23. mars 2023.

Ringenes Herre: Gollum™ er et narrativt action-eventyrspill der spillere kan påta seg rollen som Gollum og gå på jakt etter den ene tingen som er dyrebar for ham. Gollum må klatre, hoppe og snike for å unngå farer eller finne fordelaktige steder. Gollum er dyktig og utspekulert, men han er også revet av sin splittede personlighet. Det er opp til spillerne å bestemme om Gollums mørke side tar over eller om en gnist av fornuft gjenstår i den en gang Sméagol…

Sampublisert av Daedalic Entertainment og NACON, The Lord of the Rings: Gollum™ utvikles av et lite team av lidenskapelige Tolkienitter ved Daedalic Entertainment i samarbeid med Middle-Earth Enterprises. Spillet vil være tilgjengelig for PC, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S og Nintendo Switch™. En fysisk utgave for konsoller vil også være tilgjengelig.

Om NACON

NACON er et BIGBEN Group-selskap grunnlagt i 2019 for å optimere sin kunnskap gjennom sterke synergier i videospillmarkedet. Ved å samle sine 16 utviklingsstudioer, AA-videospillpublisering, design og distribusjon av førsteklasses spillenheter, konsentrerer NACON 30 års erfaring med å betjene spillere. Denne nye enhetlige forretningsenheten styrker NACONs posisjon i markedet og lar den innovere ved å skape nye unike konkurransefortrinn.

Om Daedalic Entertainment

Daedalic Entertainment publiserer og utvikler spill av høy kvalitet på alle plattformer. Selskapet tilbyr en mangfoldig serie med titler av høy kvalitet, inkludert klassiske eventyr, rollespill, strategi- og flerspillerspill. Med over 50 ansatte utvikler Daedalic for tiden en ny serie innovative spill for konsoll, PC og mobile plattformer.

Basert i Hamburg, Tyskland, er Daedalic en av de mest anerkjente utgiverne og utviklerne i Europa. Med totalt 32 priser under German Developers Award (inkludert flere «Studio of the Year»-priser) og 12 German Computer Game Awards for sjangerdefinerende spill som Deponia, Edna & Harvey, Silence, Shadow Tactics: Blades of the Shogun, The Pillars of the Earth, The Long Journey Home og Ken Folletts State of Mind. Daedalic har rekorden for de to mest prestisjefylte spillprisene i Tyskland. Nylige bestselgere inkluderer Barotrauma, Unrailed!, Iratus: Lord of the Dead, Partisans 1941 og mange flere.

Daedalic utvikler for tiden AA-tittelen The Lord of the Rings – Gollum. Et action-eventyrspill som forteller historien om Gollum fra et perspektiv som aldri før har vært sett i narrative medier, samtidig som det forblir tro mot JRR Tolkiens legendariske bøker.

Om Midgård-bedrifter

Middle-earth Enterprises eier verdensomspennende eksklusive film-, kommersielle, teatralske og andre rettigheter til visse litterære verk av JRR Tolkien, inkludert Ringenes Herre og Hobbiten.

I over førti år har vi produsert filmer, skuespill og merchandise basert på Tolkiens verk. Inspirert av en dyp forståelse av den fiktive verden skapt av JRR Tolkien, er Middle-earth Enterprises forpliktet til å samarbeide med selskaper som leverer kvalitetsprodukter i samsvar med beste praksis innen økologi og bærekraft, inkludert rettferdig handel, likestilling på arbeidsplassen, arbeid og engasjement for å beskytte jorden vår, dens fantastiske skjønnhet og levedyktigheten til alle levende skapninger.

The Saul Zaentz Company dba Middle-earth Enterprises har produsert spillefilmer, merchandise og sceneproduksjoner basert på Ringenes Herre og Hobbiten i over 40 år. Hovedkvarteret er i Berkeley, California, og nettstedet kan nås på: www.tierramedia.com