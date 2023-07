Nådeløs skanningsbil i Brussel: Underholdning er for dyrt, selv for velmenende…

I denne ydmyke delen, ser vi et øyeblikk til side alvoret i nyhetene og de store sakene i denne verden, for å vie noen få ord til denne delen av livet til en Brussel-bilistfar, er vi ikke i tvil (forhåpentligvis for å bekrefte seg selv ), vil appellere til mer enn én leser.

En lørdag morgen, liten fotballkamp, ​​nord for Brussel. Et vakkert sted ikke langt fra feltet, hvor oppvarmingen er i ferd med å begynne: vi nøler ikke, vi tar den uten å nøle. Vi er godt klar over at vi er i en avgiftsparkeringssone (Brussel har blitt en enorm betalingsparkeringssone – og dyrt). Vi drar frem det glatte verktøyet, men det er mer praktisk fordi det sparer oss fra å gå til terminalen: 4411-appen. Vi starter vår betalte økt med mobilen, tar stegjernene til den lille om bord og drar til marka.

Fem timer og en Fair Games-medalje (vi sa aldri Perfekt lørdag) senere var festlighetene over. Ved å gjenta kamper på hytta glemmer vi og er sikre på at vi ikke er de eneste (tommelen opp, distraksjonsteam) som avslutter parkeringsøkten vår på telefonene våre. Totale kostnader når Clarity returnerer til oss, like ved starten av kvelden: €14,26. Ingenting.

Men verre.

Sir hadde tatt Madams bil. Og selvfølgelig, i motsetning til vanlig, er Monsieurs tallerken kodet, forhåndsregistrert i appen…

Parkeringssaldo for dagen: €14,26 (tom) + €35 (!) i bot Parkering i Brussel, som i mai økte sine avgifter fra 25 til 35 € (den prosentvise økningen du drømmer om på lønnsslippen). Skanningsbilen, som vi ser mer på veiene våre enn politiet, savner oss selvsagt ikke. Pluss, å tenke på at vi har en litt dyr babybule i nyhetens bar…vi tar ut syklene neste gang!