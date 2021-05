Nadol og partikollisjon med Naomi Osaka om medieposisjon | French Open

Fall av Naomi Osakas kunngjøring Han vil ikke utføre sine obligatoriske medieoppgaver Roland Carros fortsetter på årets French Open på grunn av skader på hans mentale helse. Rafael Nadal, Ashley Party og Daniel Medvedev ble bedt om å diskutere Osakas kommentarer under mediedagen før kampen.

Nadal, som vil prøve å vinne sin 14. Roland Cross-tittel i løpet av de neste to ukene, bekreftet sin avgjørelse mens han argumenterte for sin “respekt” for Osaka og pressens betydning for å fremme spillet: “Jeg respekterer det,” sa Nadal. “Jeg respekterer henne absolutt som atlet og hennes personlighet. Jeg respekterer hennes beslutning. Jeg vet ikke. Jeg mener, vi er sportsfolk, noe som betyr at vi må være villige til å godta spørsmål og prøve å produsere et svar, ikke sant?

“Jeg forstår henne, men på den annen side, for meg, uten pressen, uten menneskene som normalt reiser, uten forfatterne av nyhetene og prestasjonene vi har rundt om i verden, ville vi sannsynligvis ikke være idrettsutøverne vi er i dag. [wouldn’t] Har vi den anerkjennelsen vi har over hele verden, trenger vi ikke å være berømte, gjør vi? ”

Verdens nr. 1-parti sa at de vurderte å snakke med pressen som en del av jobben: “Som profesjonelle tennisspillere vet vi hva vi spiller inn. Jeg kan egentlig ikke kommentere hva Naomi føler eller beslutningene hun tar. Noen ganger er pressemøter vanskelige, selvfølgelig, men dette er ikke noe som plager meg. Jeg har aldri hatt problemer med å svare på spørsmål eller være helt ærlig mot deg. Dette er ikke noe som alltid har fascinert meg mye. ”

Second Seed Medvedev sa at han var fornøyd med pressekonferansene sine fordi journalister ennå ikke hadde fortalt ham hvordan de skulle gå frem i retten: “Jeg ser ikke at en journalist prøver å gå til meg, vet du,” sa han. “Selvfølgelig vet vi for eksempel at jeg ikke vinner mye på leire, jeg blir gal. Men en journalist sa ikke til meg:” Vel, du skal ikke gjøre dette, “jeg skal si : ‘Du kan ikke fortelle meg dette.’ “

Medvedev argumenterte også for at han var mer opptatt av misbruk av sosiale medier, spesielt fra spillere, enn hans kontakter i presserommet: «Jeg har ikke noe problem å snakke om journalister. Jeg prøver alltid å komme til pressekonferansen [whether in a] Dårlig humør eller godt humør. Jeg tror jeg kan være i godt humør etter å ha snakket med deg i noen ganger dårlig humør. ”

Osaka kan ha forventet mer generell enighet fra sine kolleger. Torsdag kveld publiserte Sports Illustrated-journalisten John Verdeim en e-post fra Osaka til franskmennene. Tennis Forbundet bekrefter sin intensjon om å endre dagens system.

“Denne stillingen er i strid med systemet for å tvinge idrettsutøvere til å gjøre journalistikk i tilfeller av psykiske lidelser,” sa han. Skrev. “Jeg tror det er utdatert og trenger reform. Etter denne kampen vil jeg samarbeide med Tours og det styrende organet for å finne ut hvor godt vi kan inngå kompromisser for å endre dette systemet.”

Tidligere torsdag stemplet Gilles Moreton, president for det franske tennisforbundet, Osakas kunngjøring som “en unik feil” og sa at den ville innføre regler som tillater spillere å betale opptil 20 kg for kamper. Fraværet av Osaka på pressekonferansen før kampen markerer hans første brudd på regelen.

Women’s Tennis Association ga senere ut en uttalelse om Osaka som bekreftet organisasjonens betydning for mental helse og medienes rolle i å fremme den: “WTA ønsker velkommen en samtale med Naomi (og alle aktører). Det gjør det mulig for en idrettsutøver å støtte dem når de håndterer psykiske problemer, samtidig som de leverer vårt ansvar til fans og publikum. Profesjonelle idrettsutøvere har et ansvar for å snakke med sporten sin og fansen om media rundt konkurransen, noe som gir dem muligheten til å dele sitt perspektiv og fortelle historien sin. ”

