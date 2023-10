Nær den libanesiske grensen frykter innbyggerne Hizbollah-angrep

Frankrike info – B. Mousset, C. Perpet-dommer

I Nord-Israel, nær grensen til Libanon, eskalerer rakettskyting mellom militanter fra Hizbollah-terrorgruppen og den jødiske statshæren.

Det er de som har valgt å forlate fordi der de bodde ble for farlig, som en kvinne avbrutt av sirener og rakettild forklarer. Før denne nye krigen, i Shtula, nord i Israel, bodde 300 mennesker i hus som nå er øde. Byen, som ligger nær den libanesiske grensen, ble forlatt fordi den var innenfor skyteområdet for militante fra Hizbollah-terrorgruppen.

«Vi så rusk falle ned fra himmelen»

Nærmere Shtula reagerte det israelske militæret på et Hizbollah-rakettangrep. «Vi så rusk falle ned fra himmelen, to gater fra huset mitt, og det traff skolen jeg gikk på, og det var veldig skummelt.», antas å være bosatt i Kiryat Shmona (Israel). Til tross for farene, valgte hun å bli fordi hun stolte på hæren sin. Det er bedre beskyttelse LSom svar på israelske og Hizbollah-angrep har IDF stasjonert sine pansrede kjøretøy i stort antall langs den libanesiske grensen.