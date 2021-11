Nær slutten av gassoppvarming i Flandern? Open VLD ønsker å forby fossilbrenselkjeler i nybygg fra 2023

Merk at dette ønsket bare gjelder for nye bygninger og hjem som allerede er utstyrt med gasskjeler, vil fortsatt kunne varme seg med flammer. Utskifting av kjele bør alltid være tillatt i disse boligene.

Lønnsom investering på mellomlang sikt

For de liberale burde dette tiltaket gjøre det mulig å grønnere den flamske boligmassen i årene som kommer. De mener at denne beslutningen ikke bør føre til en betydelig merkostnad i prisen på nybygg: «Ved investering i nybygg er det fullt mulig å budsjettere i tillegg til en varmepumpe for eksempel. I tillegg, med gassprisøkninger og demokratisering av varmepumper som senker prisene, bør de positive effektene på regningen merkes på mellomlang sikt.‘, ble vi fortalt internt.

Det gjenstår å se om forslaget blir vedtatt ved slutten av forhandlingene. Open VLD sier de er klare til å diskutere når dette tiltaket trer i kraft og står ikke fast med fristen i 2023. Sammen med N-VA og CD&V, Open VLDs partnere innenfor den flamske regjeringen, anses dette som umulig på så kort tid, men de husker Tilskudd til fossilt brenselforbindelser i nye bygg vil bli eliminert.

Den flamske regjeringen presser også på Innbyggere nord i landet må forberede seg enda mer ved å tilby en bonus på 400 euro for å installere en kjele med varmepumpe frem til 2023. For å møte den økende etterspørselen etter elektrisitet og forberede produksjonen, Regjeringen forventer å installere ytterligere 12,6 millioner solcellepaneler over ti år, eller to år per innbygger.

Hva er de mulige alternativene?

Open VLD ønsker å forby Gassoppvarming i nye boliger innen 2023 Det kan føre til at flamerne finner andre energikilder for oppvarming.

Det er mange mulige løsninger, selv om noen, som vedovner, fortsatt gir forurensende utslipp.

Elektrisk oppvarming er nok den mest valgfrie løsningen, der elektrisitet produseres spesifikt via varmepumpe, solcellepaneler eller kanskje en liten vindturbin for å redusere strømkostnadene.

Vedfyring eller bruk av pelletskjeler kan også vurderes.

Også den siste løsningen, ved å varme opp området Fjernvarmenett som kan dukke opp i fremtiden.

Den flamske klimaplanen skal være ferdig neste uke

Samtidig som Den flamske miljø- og energiministeren Zuhal Demir (N-VA) drar denne lørdagen til Glasgow for COP26, flamske ministre møtes igjen i dag for å diskutere klimaplanen i Flandern. Ministeren har allerede indikert at hun forventer å utvikle denne planen med hjemkomsten, som har termin rundt 12. november.

Hans regjerings eksperter har verifisert alle forslagene på bordet, spesielt ved begrep Rimelighet og innvirkning på karbondioksidutslipp.

Derfor har statsrådene til disposisjon en rekke mulige tiltak for å overholde klimamålene, men flertallets medlemmer må fortsatt komme til enighet om dem.

Spesielt CD&V kan bremse fremdriften i disse forhandlingene. Kristdemokratene kvier seg for å gjøre innsats i landbrukssektoren, der deres tradisjonelle valgkrets ligger. Forslaget om å begrense antall dyr i storfehold tilfredsstiller ikke partiet. Imidlertid, ifølge Hendrik Muirmans, en talsperson for Society for Defense of Nature and Environment Bond bedre miljø, denne handlingen er for mye:Alle simuleringer viser at det er umulig å klare seg uten disse målingene“, bestemmer.

Så forhandlinger er i gang og ingenting er bestemt ennå. En avtale kan bli funnet i løpet av de kommende dagene.