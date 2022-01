Nær slutten av papirkvitteringen? Stor distribusjonsgruppe blir elektronisk

Et gigantisk distribusjonsselskap kunngjorde i morges at de vil levere en elektronisk versjon av den tradisjonelle papirkvitteringen. Først vil kundene ha et valg. Ifølge Delhaize, hvis alle kunder byttet til det, ville det spare 162 tonn papir og 148 tonn CO2.

Andre detaljhandelsmerker har ennå ikke kunngjort at de vil fase ut papirbilletter, men flertallet bruker resirkulert papir.

Ikke lenger risiko for å miste billetten din

Colruyt, for eksempel, trykker 98 millioner billetter hvert år. I to år har kjeden brukt elektroniske billetter til netthandel. Når du har lagt inn en bestilling på Collect and Go, utsteder innsamlingssteder kun 210 e-billetter.

Lidl er i full ettertanke. Det langsiktige målet, kunden, på hans forespørsel, kan kun få en digital billett via mobilapplikasjonen.

Butikker, for eksempel klær, tilbyr allerede en elektronisk billett som sendes på e-post til kundene deres… med en viss suksess. En stor fordel: Det er nesten ingen risiko for å miste kjøpsbevis. Virginie, sjef for en undertøysbutikk i Liege, understreker dette: “Det er veldig enkelt for kunder og oss, spesielt, å se kjøpshistorikken deres”.