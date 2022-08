Nærmere 22 millioner, avslutte applaus for PS4 snart?

Litt etter litt fortsetter PS5 å bygge reiret sitt. Til tross for massive lagerproblemer som hindrer salget av maskinen, går Sonys siste konsoll bra (selv om den ikke lever opp til det japanske selskapets forventninger). Så i forrige kvartal ble 2,4 millioner ekstra konsoller solgt av Sony, noe som representerer en økning på 0,1 % i salget. PS5 nærmer seg raskt 22 millioner solgte enheter.

PS5 er på vei mot 25 millioner enheter

PS5 passerer kodemilepæl 20 millioner eksemplarer I dag får vi vite at konsollen solgte rekordhøye 21,7 millioner enheter i juni. Så i andre kvartal 2022 fant 2,4 millioner PlayStation 5-er kjøpere. Stabile og tilstrekkelige salgskurver for å tilfredsstille Sony i denne kritiske perioden. På den annen side ligger statistikken under anslagene. Sony planlegger å nå 25 millioner eksemplarer innen utgangen av dette året, og dette målet ser mer og mer komplisert ut.

DATO PS4 salg DATO PS5 salg 1. desember 2013 2,1 millioner 25. november 2020 2,3 millioner 31. desember 2013 4,2 millioner 31. desember 2020 4,5 millioner 31. mars 2014 6 millioner 31. mars 2021 7,8 millioner Tidlig i august 2014 10 millioner 10. juli 2021 10,01 millioner 31. desember 2014 20,2 millioner 31. desember 2021 17,3 millioner 31. mars 2015 22,5 millioner 31. mars 2022 19,2 millioner 3. juni 2015 – 3. juni 2022 20 millioner 31. juli 2022 – 31. juli 2022 21,7 millioner

På spillsiden er den ikke særlig kjent. I forrige kvartal ble det solgt 47,1 millioner titler på PS4 og PS5. Dette er 16 millioner mindre enn i fjor. Førstepartsspill (så eksklusive) falt også, med salg på 6,4 millioner spill mot 10,5 millioner i fjor. På den annen side fortsetter markedet for digitale spill å vokse med 79 % av salget i denne sektoren (sammenlignet med 71 % i fjor).

Når det gjelder PlayStation Plus, gjør sistnevnte det bra med i underkant av 47,3 millioner abonnenter. Et stort antall viser styrken til tjenesten med over en million ekstra abonnenter siden i fjor. Ved inngangen til 2022 var det 47,4 millioner PS Plus-abonnenter, noe som representerer et svært lite fall fra forrige kvartal. For øyeblikket er antallet aktive brukere av PlayStation Network-tjenester 102,5 millioner per måned.

Den manglende PS4

For første gang siden utgivelsen av PS5 i november 2020 ignorerer Sony problemet med PS4 og dens salg. Alt tyder altså på at konsollen (som for øyeblikket er den fjerde mest solgte konsollen i historien med 117 millioner eksemplarer) vil være på slutten av levetiden. Det er sikkert at 2022 vil være et av de siste årene for PS4 å gi ut spill på begge konsollene (PS4 og PS5).

Alt tyder på at Sony definitivt kan bytte til neste generasjon i 2023.