Nærmere og nærmere med Gabriel fra Belgia snakker han om sin romantiske fremtid

Folk og kongefamilien

Innen en måned har majoren en begivenhetsrik nyhet for Maximas datter.

Debatter i parlamentet om han kan styre Når man gifter seg med en kvinne, Rykter om kjærlighetslivet hans … Prinsesse Catherine-Amalia Det er overalt nå. Den eldste av Willem-Alexander og Maxima, 18, stopper nyheter i Nederland 7. desember en stund til. Publiserte en biografisk bok i samarbeid med den unge kvinnelige forfatteren Claudia de Breeze. Mulighet for å undersøke hjertet.

I kjærlighetens og lovens navn

“Personen som støtter meg, personen jeg elsker, som jeg ønsker å tilbringe livet mitt med, og hvis parlamentet ikke godkjenner, må vi se hva jeg gjør.” Gi oss beskjed om noe vi vil si mer og mer I nærheten av prins Gabriel Fra Belgia. Allerede kvalifisert “Umulig kjærlighet”, Dette potensielle tullet kunne faktisk blitt undergravd av en lov nesten to århundrer tidligere. Den slår fast at medlemmer av den belgiske og nederlandske kongefamilien ikke skal gifte seg med hverandre.

Stilt overfor en slik situasjon forblir Amalia rolig. ” Jeg kan ikke velge for egen regning ”, Hun insisterer på at hun ikke kan “Gi det beste” Bare hvis det ikke er parlamentarisk støtte. I den lover den unge kvinnen at hun vil prioritere tyske gutter. “Mer modig og bedre avl”.

Denne torsdagen 18. november på Paris Match i Belgia, vår fil om Prince Gabriel and Princess Amalia: The Story of Changing the Law.