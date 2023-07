Nærmest Sophie Davant, vil Caroline Margeridan bli på Affaire Conclue etter showrunners exit?

Julia Vignali vil være vertskap for start-til-slut-affæren etter at Sophie Davant går. Hva ville Caroline Margeridan, prosjektets primære kjøper, bestemme hvem som var så nær sistnevnte?

Gilles Gustin/Frankrike2

fra Sophie Davant avAvtalen er gjort Det vil bli lagt til Caroline Margeridan ? Hvis dette alternativet ikke virket som det var på bordet for noen uker siden, endret ting seg på et tidspunkt. Kjøper, hvem blir det Utstilt i sommer Forrædere I M6 virker avgangen til bestevenninnen hennes Sophie veldig rørende. Til det punktet å se seg selv en gang for alle, forlate programmet som avslørte ham.

Caroline Margeridan vurderte å gå ut av avtalen

«I det øyeblikket sa jeg til meg selv at det ikke var noe jeg skulle gjøre der [dans Affaire conclue]Antikvitetsforhandleren forklarte å gjøre Telepensjonering. Jeg tenkte på å reise litt, det innrømmer jeg. Det er morsomt fordi alle produsentene ringte meg for fire eller fem måneder siden. Men jeg vil ikke dra«. For moren til Victoire og Alexandre er avgangen til Sophie Davant, som har vært leder for programmet siden 2017, et skikkelig jordskjelv:Med produksjonsteamet danner vi en familie. Når ett viktig element forlater, forstyrrer det helheten. Tenk deg at jeg drar samtidig som Sophie, det ville vært en katastrofe!«.

Men til tross for sine bekymringer, blir Caroline Margeridan en av kjøperne neste sesongfullført avtale, Han sa at skytingen vil begynne i slutten av august Telepensjonering. Så fansen hans kan sove på begge ørene.

Sophie Davant forblir på fransk TV

Det skal bemerkes at til tross for tilbaketrekningen fra«Fullført avtale, Sophie Davant er alltid vertskap for helgeutgavene av auksjonsprosjektet, upubliserte verk plassert i en boks. Som hun forklarte i magasinet sitt SHan forblir også i France Televisions-teamet, som han spesielt ønsker å fortsette å jobbe med. Det er tele.