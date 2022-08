Nafi Thiam beholdt sin europeiske sjukamp-tittel, med Nour Vidats som ble nummer fire.

Belgieren vant syvkamp i friidretts-EM i München torsdag.

Reuters







Av forfatteren

Publisert 18.08.2022 kl. 22:18 Lesetid: 1 minutt



NeiAffi Thiam er den kontinentale dronningen av sjukamp. Namurois, som ble kronet til verdensmester i Eugene for en måned siden, vant sin andre strake tittel i friidretts-EM torsdag. Nur Wits endte ved foten av pallen, foran polske Adriana Sulek og sveitsiske Annick Galin.

Thiam ledet etter seks løp fra torsdag morgen, og beseglet tittelen sin med en 10. plass på 800m torsdag kveld med tiden 2:17,95. På fjerdeplass før dobbeltrunden klarte ikke Vidts å ta seg til pallen til tross for at han ble nummer to på 800m på 2:09.63.

I rangeringen scoret Thiam 6.628 poeng foran Sulek (6.532) og Kelin som brøt sin nasjonale rekord med 6.515 poeng. Nur Wits endte på fjerdeplass med 6.467 poeng.







Thiam, som ble verdensmester for andre gang i karrieren i Eugene forrige måned, vant sin andre kontinentale tittel på rad etter å ha vunnet i Berlin i 2018. Han ble dobbelt olympisk mester i Rio i 2016 og Tokyo i 2021.