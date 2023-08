Nafi Thiam vil ikke forsvare sin verdenstittel: Belgia må finne nye ledere

Helgen 19. og 20. august stiller ikke Nafi Thiam til start på verdensmesterskapet i Budapest under sjukampen. Som vi ofte sier i klisjeer, bestemte Namuroise seg for å lytte til kroppen hennes, la akillessenen hennes, allerede under mye stress etter mer enn ti år på jobb, bli kvitt all hevelsen før hun gjenopptok sitt eksepsjonelle liv. . På bakgrunn av denne beslutningen har muligheten for å delta i de olympiske leker i 2024 sine mekanismer fullt ut på plass. På en måte bedre hoppstøtte.

Denne ungarerens fravær fra verdens nr. 1 i de sammenlagte arrangementene på verdens syvkamp-åpningen var åpenbart ikke for disiplinen hans eller for de belgiske representantene. Bortsett fra en sølvmedalje på 2019-utgaven av Planetary Meet, har Nafi Thiam slukt alt i hans vei siden han ankom OL i Rio i 2016. En dobbel olympisk, verdens- og europamester, la han til i begynnelsen av året. Verdensrekord for sine store prestasjoner i femkamp. Det betyr at fraværet hans kan frigjøre noen av hans rivaler og tillate ham å rulle ut den røde løperen ved føttene til en stadig mer presserende Anna Hall. Oppgivelsen av Naffi, som har lenket alle de store utendørsmesterskapene siden 2013-sesongen (albue, rygg eller allerede, selv med akillesseneskader…) kan i stor grad påvirke balansen til våre farger i Budapest. . Den eneste belgiske idrettsutøveren som har vunnet en medalje i de tre siste utgavene (inkludert to titler), han er to ganger verdensmester og har derfor vunnet tre av syv medaljer vunnet av landet vårt siden 2015. Dette nesten sikre stadiet forsvinner, og det legges til. For maratonløperen Basheer Abdis planlagte pakke, er alle øyne rettet mot en annen syvatlet, Noor Witts, den belgiske Tornados, eller Cynthia Polingo og Ben Broders. Sesongen deres har vært relativt begivenhetsløs så langt, men det er ikke for sent å redde den…