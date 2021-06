Naga Munchetti sier at rullebeslaget er ‘smertefullt’

Min aga Munchetty Hun har avslørt smerten hun opplevde mens hun passet på rullen.

En uterin enhet (IUD) eller spole kan plasseres i livmoren for å forhindre graviditet.

Tilpasningen tar fem minutter og kan tas ut når som helst av en utdannet helsepersonell.

Artikkelen fokuserte på hvorfor kvinner anser livmorhalsen sin for å være “kunstig fortynnet med et par grilltanker av metall”.

Les mer

Når han snakket om sin erfaring, avslørte Munchetti at dette synet er langt fra virkeligheten.

Presentatøren fortalte lytterne at skrikene hennes var for høye under prosedyren, og for å stoppe operasjonen prøvde mannen å finne ut hvilket rom hun var i.

Hun husket også sykepleieren sin som falt tårer og innser sorgen hennes.

“Vi vet alle at krøller er trygge og effektive, og mange kvinner har ikke noe problem med dem,” forklarte han, “men som alle medisinske metoder er det et bredt spekter av opplevelser.”

Da hun først satte inn spolen for noen år siden, sa hun at hun besvimte to ganger.

Selv om Moonchetti ikke ga anestesi eller bedøvelse på noe tidspunkt for å redusere smertene, var fastlegen hans Han insisterte på å være “veldig god” og profesjonell.

“Hun er [my GP] Hun sa at hun ikke kunne tro at jeg satt fast i det. Hun sa: ‘De fleste kvinner gir opp når det rammer dem mest’. Hun sa også at hun følte seg forferdelig om seg selv etter min kamp, ​​”la han til.

Munchetti ønsket å fjerne rullen et år senere.

Hun sa: “Smertene var uutholdelige igjen. Jeg besvimte igjen, og så brast jeg i gråt av lettelse. READ Lucasfilm har innledet en ny tid

“Jeg følte meg overveldet, svak og sint. Jeg har venner som har veldig like opplevelser, og selvfølgelig har jeg venner som ikke har problemer. Dette er hva det er, ikke rullen. Vi vet at det er trygt og effektivt.