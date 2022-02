Nagui redesigner en kandidat for “Don’t Forget the Lyrics”: “Litt ydmykhet gjør ikke vondt”

Ingen tunge i Nakui-lommen. Som en gammel veteran fra den lille skjermen nøler han ikke med å si høyt hva han mener, spesielt når han prøver å lure kandidater på et av showene hans. Tirsdag var det ikke trikset til en inhabil kandidat som førte til at han delte tankegangen sin i luften, men ble vist av en av dem under finalen. Ikke glem tekstene.

Det er sant at showet presentert av Maestro Stéphanie og hans utfordrende Sandrine ikke var det beste. Det var også en festival med feilaktige svar, til stor avsky for de fleste fans av showet. Det som irriterte Nagy ytterligere var holdningen til de to hovedpersonene. Da Sandrin begynte å le av hennes ellevte vanskelige svar, redesignet programlederen henne med et smil uten å ta av seg noen hansker: “Ærlig talt, i den patetiske kampen dere to gir oss, skader ikke litt ydmykhet.”. Og legg til: “Vi er ikke med i trekningen lenger. Hvis det skjer er vi i trekningen. Men det kommer ikke til å skje.” Oppfordringen til å bestille var ikke særlig nyttig, og hun kunne ikke finne det korte ordet i sangen som ble sendt til henne for utfordringen.

Nagui brukte denne situasjonen til å invitere folk til å registrere seg for spillet hans, siden ideene var knappe: “Vi er i balanse i alle betydninger av ordet. Så hvis du også suger, vet at du sannsynligvis kommer til dette settet.”. Sa smilende foran kameraet, noe som var morsomt. Ikke desto mindre var spaden godt adressert til to kandidater som egentlig ikke strålte under showet.