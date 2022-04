Naguin er en ny belgisk elskling

Christopher er en student bosatt i Saint-Nicolas, Liege. Han studerer til en mastergrad i juss. Og fra han var 24 år gammel, er denne selvsikre og avslappede unge mannen allerede i gang med Nakui-showet i France 2. Alle som kopierer tekster til notatbøker og lærer sanger, har en dårlig vane: å velge titler i henhold til dette er de tidligere opptredenene til maestroene som representerer showet. For en litt irriterende Nagui får ham til å tenke, men er helt i transen. «Denne fyren er morsom og fantastisk», Skrev programlederen etter å ha postet en selfie med Christopher, som allerede har 70 000 euro i 6 seire på sin Instagram-konto. Drømmen hans? Starter på nytt og synger piano. Men går også på en musikkskole i Brussel. «Denne fyren er ekte, uten artisteri, bedårende, kjærlig, fantastisk !! Vi vil ikke gå glipp av et eneste show!»Les videre i kommentarfeltet om hvem som har blitt publikums kjære. «En kandidat vi liker og ikke glem teksten», «Elsker denne unge maestroen så mye», «Glad for å følge Christopher»; — Jeg håper han kommer langt.

Hans morsomme historie om Patrick Bruel

Christopher avslører at han møtte Patrick Bruele på et uvanlig sted. «Jeg var liten. Faren min støtter en forbindelse med TV. Vi kom til Brussels Expo hvor artister opptrer. Jeg ville tisse. Patrick Bruel urinerte. Faren min tok et bilde på toalettet! Han er så flau på bildet!» Dens naturlighet er fascinerende selv om den overrasker publikum.