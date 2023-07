Nahals død og opptøyer i Frankrike: Online pus til fordel for arrestert politimann er kontroversiell

Opptøyer i Frankrike: Emmanuel Macron vil ta imot presidentene for begge kamrene og ordførerne i mer enn 220 kommuner.

«Du tilbyr skam, GoFundMe», skrev Olivier Faure, førstesekretær i PS, på det sosiale nettverket Twitter om den svært viktige potten skapt av Jean Messiha, den tidligere talsmannen for Eric Zemors kampanje. «Ved å delta i støtten til en politimann siktet for forsettlig drap opprettholder du et allerede gapende brudd.»

Tenåring drept av politimann i Nanterre: Nahals mor skylder på «en person», «ikke politiet»

Den samme pusen som ble påpekt av opposisjonen (til fordel for familien «Florian M. som gjorde jobben sin og kjøpte mer i dag») er også understreket av Eric Botoral. Presidentens flertall. Ved å betrakte oppfordringen om donasjoner som «blasfemi» og «Jean Messiah kaster lava», fortsetter sub-revivalen.

Symboler på politisk bedring, kattene som støtter politimannens familie irriterer de nære Nahal. Starter med bestemoren, som tror agenten vil bli «straffet som alle andre».

Politimannen som skjøt og drepte unge Nahal, Florian M. Han ble siktet for straffbart drap og fengslet.