Nahals død: vitnesbyrdet om «3ᵉ-passasjeren» sprer seg på nettverkene | Mindreårige drept i politiskyting i Nanterre

En tredje siktet passasjer hevder å fortelle den «sanne historien» for å tie de mange versjonene som er falske og sirkulerer på sosiale nettverk. Vi har bevisst fikset sertifikatet for lesbarhet:

«Vi nektet å etterkomme det, det er sant, men vi stoppet. Vi prøvde å lukke vinduet slik at de ikke skulle treffe oss. Jeg klarte å lukke tre vinduer, to på baksiden og mine på passasjersiden. Naël (sic) prøvde for å lukke vinduet. Motorsyklisten la hånden på vinduet og skjøt ham fire ganger i hodet. Han senket det før han la det fra seg. Hodet snudde ved en feiltakelse. Bilen hadde allerede startet og giret var allerede koblet inn da han ble truffet av politiet. Så løsnet han bremsen og bilen beveget seg fremover. Så politimannen skjøt. Han tutet på hornet for å advare (?) de (fire) bilene, og i tre sekunder til. Han klarte å komme til bevissthet. Hans foten var på gasspedalen. Jeg så at vi gikk rett inn i veggen. Jeg så det. Plutselig begynte han å riste. Jeg prøvde å vekke ham, men han snakket ikke. Han rørte seg ikke. Jeg løp», denne tredje antatt uidentifiserte passasjeren forteller.