Najat Ghanache «Til kundene mine er jeg fra Marokko. Jeg er en utlending for folket i Marokko»

Etter å ha åpnet sin syvende restaurant i Rabat, annonserte Najat åpningen av en annen restaurant i Sevilla, den første i Spania. Det ligger i første etasje i Tabarna del Alabardo i Sevilla. «Han heter Syriap (poet, castronom, musiker og muslimsk sanger fra 900-tallet …) og han serverer selvfølgelig andalusisk mat,» sa han i et intervju. 7 bartrær.

Pascoe-Marokko anser seg ikke som en «forretningskvinne». «Jeg er sjefen. Min måte å kommunisere med verden på er å lage mat. Restaurantsjefens karriere kom slik, og jeg aksepterer det. Og jeg må si at jeg vil skape forskjellige steder,» forklarer Najat, og nekter ikke for marokkaneren. opprinnelse.

«Jeg lager marokkansk, men ikke Dakin eller Couscous. Jeg dro til Marokko fordi jeg fant fred her. Jeg føler meg fri. For kundene mine er jeg marokkaner. På den annen side, for det marokkanske folket, er jeg en utlending. Hun sier.

«De siste årene har vi gått gjennom vanskelige tider. Mange butikker og bedrifter overlevde ikke og mange måtte konvertere,» beklager kokken og peker på de ødeleggende effektene av helsekrisen. Vi må ikke glemme heltidsarbeiderne. Når du nyt en god tomat, det er viktig å vite hva som ligger bak…», forklarer han.

Født av marokkanske foreldre, vokste Najat opp i San Sebastian. Etter å ha trent på noen av de beste kjøkkenene i verden, flyttet han til Fezins Medina i 2016, hvor han åpnet sin første restaurant, Noori, den beste restauranten i Afrika og den beste marokkanske restauranten i verden.