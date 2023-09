Namur: Dagen Røde Kors-redningsmenn reddet Olis stemme og det etterlengtede Solidaritetsshowet (VIDEO)

«S På scenen, da konserten begynte, begynte brødrene å synge med en gang. Tvilen var: fant Oli stemmen sin eller var det bakgrunnsmusikk? På et tidspunkt avbrøt han klippet og snakket til publikum, og fortalte at han hadde mistet stemmen den morgenen og «livet ga det tilbake til ham»! Siden den gang har vi kalt legen som jobbet med oss ​​»Livet»! «Noen timer tidligere, den lørdagen, ble Fabien Marchel, som bor i Namur, ansvarlig for Røde Kors for Solidariteter, faktisk sendt med tre ambulansesjåfører (Jean-Sébastien Namur, Jean-Denis Weynands og Louis Willems). Legen. (Celine Presser), Bigflo og Olis sengekant.

Les også | Bigflow og Oli regjerer som brødre på Solidarity 2023s Urban Saturday (video og bilder)

Rundt klokken 14-15, mens det medisinske teamet ventet på å håndtere scenen, braste rapperne og mannskapet deres ut på terrassen til Bite-à-Terre. Kan være…

For dagen etter et showcase på en nattklubb i Cap d’Agde kom lillebroren til Namur uten å snakke. Ødeleggelse. «Hun kom aldri tilbakeFabian Marchel forklarer. Oli ønsket absolutt ikke å spille igjen og spille rettferdig mot publikum, så teamet hans ringte festivalens medisinske tjenester som en siste utvei. «Det samler sytti mennesker om dagen.

Litt ekstra adrenalin

Fem heldige fullførte oppdraget sitt. «Jeg kjenner dem som alle andre gjennom BigFlow og lyd, klipp og sanger. Jeg har aldri møtt dem. Under festivaler som dette må vi ta vare på ikke bare festivalgjengerne, men også redaktørene, følget av artister og alle som alltid er stjernen. Vi tenker fortsatt på henne som en gjennomsnittlig person og vi har ingen glede av å behandle henne, men litt mer adrenalin. «Den vanligste årsaken til nødstilfelle er en finger som sitter fast, å gå av en turbuss eller håndtere et verktøy.»Stemme er den første metoden. Det er «morsomt» som en ambulansesjåfør uten ambulanse.«

«På toget trodde vi det var en spøk. Men, nei, det er virkeligheten,» sier stjernevideografen. Men Oli var optimistisk. ©YouTube/Lena Omstendigheter

«Han må ha lidd.»

I en avslappet, men engstelig atmosfære, varte intervensjonene i omtrent en halvtime, med aerosol- og kortisoninjeksjoner, et utbrudd av medikamenter og de siste instruksjonene: hvile godt, drikk en god te med honning og kryss fingrene. «Rett før konserten så jeg vakten til artisten. Oli stemte i 10 minutter. Konserten gikk bra. Men etter min mening må han ha lidd de påfølgende dagene. Det er fortsatt en infeksjon, og medisiner tar tid å virke.«

Et fint suvenirbilde og Fabian Marchel kunne legge ut på nye eventyr. Nå forberedelse til de vallonske festivalene. «Mer avslappet mellom Les Solidarités og Les Wallo? Desember!«

Foran kameraet ombord av Lena-situasjoner, statuen av ungdom

Hvis vi vet mer om den tapte og senere funnet stemmen til Oli (vio), dokumenterte den parisiske influenceren Lena, som ble invitert av de to til å følge ham i Solidaritus, alt på video.

«På den annen side kjenner jeg ikke til Lenas omstendigheter.»Fabian Marchel forklarer at han ble veldig overrasket over å se seg selv i en video som ble publisert for to uker siden på YouTube og nå har nådd 1,3 millioner visninger.

«Jeg fikk mange meldinger. Jeg ble overrasket over å se så mange reaksjoner. Det er litt vanskelig, og til å begynne med, som redningsmenn, liker vi ikke å sette oss selv der ute. Og så er det medisinsk hemmelighold. Her er det kraftig redusert.«Til slutt lar det Fabian og kollegene hans umiddelbart komme ut av skyggene for å snakke om dette øyeblikket, tilfeldig reddet fra den andre dagen av solidaritet, høydepunktet i showet som 20 000 mennesker har ventet på.

Bortsett fra denne uventede hendelsen, hadde Oli aldri opplevd det.maskin «og flyt,»Det har vi aldri sett så alvorlig«Vloggen» (forkortelse for blogg og video) til Lena Situations, en 25 år gammel fransk-algerisk entreprenør og superstjerne for sosiale nettverk og unge publikummere, gir en lang oppsummering bak kulissene av Namur-festivalen.

Fra en togtur til å finne esker midt på et hotell (noe som overrasket brødrene, «Kanskje det beste i livene våre«), gjennom svømmebassenget gjennom deres «keet», Lena-situasjoner tilbyr de deiligste stykker av hverdagen på veien, på turné. Rap ​​inviterte seg selv på scenen for duoens siste sang. Kort, under besøket til storheter på 20 Namur-festivalen, referater viser fra en annen vinkel, innebygd kamera.