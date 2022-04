Namur-taubanekollaps: fire personer har returnert til stasjonen

«skjult elektrisk feil»

Først etter en pause på fire timer, cirka klokken 14.45, gjenopptok nacellene flyruten mot slottet. «Det var en skjult elektrisk feil eller, med andre ord, en dårlig forbindelse Kommentarer av Jean Charles Deciser. Siden dette problemet ikke var synlig, verken for øyet eller dashbordet, tok vi lengre tid enn forventet å starte enheten på nytt. Under de siste sikkerhetskontrollene ble taubanene startet på nytt etter 30 minutter, eller til og med en time. Lag må følge prosedyren nøye. «Her la vi ikke merke til noe unormalt. Vi sjekket til og med sensorene på tårnene. Det var ingenting: kablene ble ikke fjernet eller sensorene hadde sprekker. Det er et uhyggelig problem fordi det ikke er noe synlig.» Det er den falske forbindelsen som forsvant etter flere søk.»

Det viktigste for den som har ansvaret for taubanen er å raskt returnere besøkende til fastlandet. «Det er prioriteringen av prosedyren etter at noen tester er utført.» De som kjøpte billett i stengetiden ble tatt med til slottet (eller i den andre retningen) takket være skyttelsystemet.

Til slutt forsikrer Jean Charles Deisser oss om at alles sikkerhet er garantert. En tekniker fra Puma vil være tilgjengelig på mandag for ytterligere kontroller. Målet er åpenbart å finne den defekte tilkoblingen og unngå en ny taubanelammelse i løpet av de kommende dagene og ukene.