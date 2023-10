Nana Princess, det eksepsjonelle hotellet på Kreta!

Nana Princess på Kreta er det ideelle valget for de som ønsker å kombinere ferie og ren nytelse. Med sine førsteklasses fasiliteter og eksepsjonell service, tilbyr dette luksuriøse femstjerners feriestedet gjestene intet mindre enn… en drømmeferie!

Nana Princess har en privilegert beliggenhet i utkanten av en idyllisk bukt, med en privat strand som kun er tilgjengelig for feriestedets gjester. Med 102 ultramoderne suiter og villaer, en matopplevelse av høyeste standard og utrolige VIP-tjenester, er ingenting overlatt til tilfeldighetene. De romslige rommene, suitene og villaene, innredet i en vakker, luksuriøs og moderne stil, er toppen av ren eksklusivitet. Fantastisk utsikt over bukten fullfører den himmelske følelsen. Alle suitene og villaene har egen romslig terrasse med oppvarmet basseng eller boblebad. Hvem sier fem stjerner, betyr selvfølgelig gastronomi på høyt nivå. I hotellets to gourmetrestauranter kan gjestene velge mellom utsøkte kulinariske kreasjoner. Mens den greske kokken nøye tilbereder alle menyene, og tar hensyn til det beste fra lokale, middelhavs- og internasjonale retter, sørger sommelierene for å fullføre denne unike smaksopplevelsen. For sjømatelskere anbefaler vi restauranten Eternal Blue, som ligger foran havet. Et fortryllet og deilig øyeblikk!

Personlig service

På den private stranden vil gjestene bli bortskjemt med overlegen service. I tillegg kan gjester som bor i en privat strandvilla eller -suite også dra nytte av sin egen strandkiosk ved havet og den personlige servicen til en strandbetjent for å ivareta alle deres behov. Etter soling kan du slappe av i det innovative velværesenteret på 1600 m2 utstyrt med toppmoderne fasiliteter for maksimal avslapning. Og sist men ikke minst, et Guest Relations-team sørger for at gjestene ikke går glipp av noe. Trenger du privat jetfly, helikopter eller limousin? Ikke bekymre deg, alt vil bli løst så snart som mulig. Hos Nana Princess oppdager gjestene den sanne betydningen av en femstjerners ferie og opplever luksusen av det gode liv som ekte kongelige.

Lidenskap for den gule ballen

Lytt, lytt til tennis- og padelfans på alle nivåer! Den ultramoderne Nana Tennis Club tilbyr ikke mindre enn 21 nye tennis- og padelbaner! Et team på fem trenere på toppnivå med mer enn 30 års erfaring fra den profesjonelle tenniskretsen er forberedt på å trene spillere som ønsker å forbedre teknikken sin og få mest mulig ut av ferdighetene sine. Hvert år arrangerer tennissenteret Nana ulike konkurranser og turneringer. Øya Kreta er ikke bare den mest solrike, men den har også et ideelt klima for å spille tennis, med mer enn 300 solskinnsdager i året.

