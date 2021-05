Nancy Pelosi krever amerikansk diplomatisk boikott av vinter-OL i Beijing Amerikanske nyheter

OSS. Husets høyttaler Nancy Pelosi Vinter-OL 2022 i Beijing har bedt om en amerikansk diplomatisk boikott, og kritiserer Kina for menneskerettighetsbrudd og sier at globale ledere som deltar, vil miste moralsk makt.

Amerikanske lovgivere har i økende grad hørt om en olympisk boikott eller omplassering, og har fordømt amerikanske selskaper og hevdet i stillhet at utenriksdepartementet vurderte folkemord på uigurer og andre etniske minoriteter. Kina Støtter den kinesiske regjeringen.

Pelosi, en demokrat, fortalte tirsdag på en toparts kongresshøring at statsledere over hele verden burde unngå lekene i februar.

“Jeg foreslår – å bli med forslagsstillerne er en diplomatisk boikott,” sa Pelosi og la til at “verdens ledende nasjoner blokkerer deres inntog i OL.”

“Kinesiske ledere bør ikke dra til Kina og respektere den kinesiske regjeringen,” la han til.

“I lys av et pågående folkemord når statsoverhoder drar til Kina – mens du sitter i setet ditt – dukker spørsmålet virkelig opp, hvilken moralsk autoritet har du til å snakke om menneskerettighetene igjen hvor som helst i verden?” Sa hun.

I 2018 sa et uavhengig FN-panel at de hadde mottatt troverdige rapporter om at minst 1 million uigurer og andre muslimer ble holdt i leirer i Kinas Xinjiang-region. Beijing beskriver det som et yrkesopplæringssenter for eliminering av terrorisme, og benekter heftig påstander om misbruk og folkemord.

Forsøk fra USA på å blande seg inn i Kinas indre anliggender ved OL har mislyktes, sa Liu Pengui, en talskvinne for den kinesiske ambassaden i Washington.

“Jeg lurer på hva noen amerikanske politikere egentlig synes om seg selv som å bli kalt” moralsk autoritet “? På menneskerettighetsspørsmål er de ikke i stand til å komme med ubegrunnet kritikk mot Kina, historisk eller for tiden,” sa Liu.

Den republikanske kongresslederen Chris Smith, som ledet etterforskningen, sa at bedriftssponsorer bør kalles for å vitne før kongressen, og at “store virksomheter må redegjøres for” og at dette er hva grusomhet – til og med folkemord – vertslandet gjør, “Smith sa.

Krav øker fra hele verden for en slags boikott av Beijing-spill. Britiske parlamentsmedlemmer har oppfordret idrettsutøvere til å boikotte arrangementet Og Menneskerettighetsgrupper Har etterlyst boikott.

Joe Bidens ledelse håper å utvikle en felles tilnærming med allierte for å delta i Beijings OL.

Sarah Hirschland, administrerende direktør for den amerikanske olympiske og paralympiske komité, sa i en skriftlig uttalelse at gruppen var bekymret for “undertrykkelsen av det uiguriske folket”, men at det å blokkere amerikanske idrettsutøvere var “absolutt ikke svaret”.

“Tidligere olympiske boikotter har ikke oppnådd politiske resultater,” sa han.