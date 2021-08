Naomi Osaka feller tårer under den første pressekonferansen etter French Open

Naomi Osaka gråt tårer på sin første pressekonferanse etter å ha trukket seg fra French Open av mentale årsaker. Fire ganger Grand Slam-mester Roland Carros ble utvist 31. mai etter å ha blitt truet med utvisning for å nekte å utføre medieoppgaver.

23-åringen savnet Wimbledon, men kom tilbake til aksjon for OL i hjemlandet Japan og gikk med på sin første pressekonferanse på nesten tre måneder mandag.

Osaka, som har posert andre runde i Western og Southern Open i Cincinnati, har nylig hatt et nært forhold til noen deler av media. Hun brøt sammen i tårer da en journalist beskyldte henne for å bruke media når det passet henne.

“Når du sier at jeg ikke er gal på å håndtere deg, hva betyr det?” Hun sa.

Osaka sa før hun stoppet: “Jeg tror det er veldig vanskelig for meg å vite når jeg skal holde pressekonferanser.” – Jeg er veldig interessert i den oppfatningen.

“For meg er det ikke for alle, jeg kan bare snakke for meg selv. Men fra ung alder hadde jeg stor medieinteresse for meg selv, jeg tror det er min bakgrunn og hvordan jeg spiller.

Fordi jeg først var en tennisspiller, og derfor er mange interessert i meg. Så jeg vil si at jeg er annerledes enn mange mennesker, og noen ting jeg twitrer eller sier som skaper mange nyhetsartikler eller slike ting, kan jeg egentlig ikke hjelpe.

“Men jeg skal fortelle deg, jeg vet ikke hvordan jeg skal balansere det heller. Jeg finner det mens du holder på, skal jeg fortelle deg.”

Etter å ha gitt et gjennomtenkt svar, brøt Osaka sammen da han prøvde å stille det neste spørsmålet. World Number Two komponerte deretter musikken selv fra pressekonferansen, kom tilbake og svarte på mange flere spørsmål på engelsk.

Osakas agent Stuart Dugit fordømte reporterens spørsmålspapir i en uttalelse mandag.

“Mobberen i Cincinnati Encore er grunnen til at spiller / medieforhold er så rike akkurat nå,” sa Dukit. “Alle i zoomen vil være enige om at tonen hans er feil og at hans eneste formål er å skremme. Virkelig skummel oppførsel,” sa han.

“Naomi skylder media etter rettssaken at dette er en myte – ikke vær så egoistisk.”

Osaka har brukt nettstedet sitt til å fokusere på psykiske problemer, og han sa at han følte støtte fra sine andre idrettsutøvere.

“Den største øyeåpneren var å gå til OL, og de var så glade for at andre idrettsutøvere kom til meg og gjorde det jeg gjorde,” sa han. “Jeg er stolt over det jeg har gjort, og jeg tror det er noe som må gjøres.”