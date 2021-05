Naomi Osaka trakk seg fra French Open for å nekte å holde pressekonferanser

Naomi Osaka har vunnet fire Grand Slams, alle i tøffe baner

Verden nummer to Naomi Osaka har sagt at hun vil trekke seg fra French Open som et resultat av en kontrovers over hennes avslag på å snakke med media under kampen.

En felles uttalelse fra Grand Slam-arrangørene på søndag sa at Osaka kan bli utsatt fra turneringen.

23-åringen sa i forrige uke at han ikke ville holde nyhetskonferanser på Roland Cross for å beskytte hans mentale helse.

Mandag sa han at han “aldri ønsket å bli distrahert” av hendelsen.

I en tweet Ekstern lenke , Osaka har avslørt at han har “opplevd kronisk stress” siden han vant sin første Grand Slam-tittel i 2018.

Den fire ganger japanske hovedvinneren sa at han hadde “store bekymringer” før han snakket med verdensmediene.

“Jeg kommer til å sette av litt tid fra banen akkurat nå,” sa Osaka: “Når tiden er inne, vil jeg jobbe med Touren for å diskutere måter å gjøre ting bedre for spillere, magasiner og fans.”

Da Osaka kunngjorde sin beslutning om å unngå pressen onsdag, sa han at han ventet at spillerne skulle svare på spørsmål etter nederlaget, “sparker dem når en person er nede”.

Det andre frøet til French Open vant sin åpningskamp mot Patricia Maria Dic fra Romania i strake sett og fikk en bot på $ 15 000 (, 10 570) for ikke å gjøre media etter kampen.

‘En situasjon jeg aldri forestilte meg’ – Osakas uttalelse i sin helhet

“Dette er ikke en situasjon jeg forestilte meg eller tenkte da jeg postet for noen dager siden. Nå tror jeg det beste med turneringer er tennis som skjer i Paris, slik at andre spillere og mitt velvære kan komme tilbake til fokus når jeg trekker meg tilbake.

“Jeg vil aldri være en distraksjon, jeg aksepterer at tiden min ikke er den beste, budskapet mitt kunne ha vært tydeligere. Viktigst av alt, jeg undervurderer aldri mental helse eller bruker dette ordet lett.

“Sannheten er at jeg har opplevd kronisk stress siden US Open 2018, og det var veldig vanskelig for meg å takle det.

“Alle som kjenner meg, vet at jeg er en introvert, og alle som har sett meg på konkurranser, vil legge merke til at jeg ofte bruker hodetelefoner, noe som hjelper til med å lindre min sosiale angst.

“Selv om tennispressen alltid har vært snill mot meg (jeg vil be om unnskyldning til alle de kule journalistene jeg har skadet), er jeg ikke en vanlig offentlig taler, og jeg blir veldig engstelig før jeg snakker med verdensmediene.

“Jeg er veldig nervøs, prøver alltid å bli involvert og gi deg de beste svarene jeg kan.

“Så her i Paris føler jeg meg allerede sårbar og nervøs, så jeg trodde det ville være bedre å unngå selvforsvar og pressekonferanser. Jeg føler at reglene er for foreldede fordi jeg kunngjorde det på forhånd. Fremhev det.

Jeg personlig beklaget kampen og sa at jeg mer enn gjerne vil snakke med dem etter kampen fordi slamene er alvorlige.

“Jeg kommer til å sette av litt tid fra banen akkurat nå, men når tiden er inne vil jeg jobbe med Touren for å diskutere måter å gjøre ting bedre for spillere, magasiner og fans.”

Historien som har skjedd så langt

Mange idrettsutøvere, både utenfor og utenfor tennis, berømmet Osakas stilling etter at den ble kunngjort onsdag, selv om mange sa Å snakke med media er “en del av jobben”.

Grand Slam bestemmer at statlige spillere kan bli bøtelagt med opptil $ 20 000 (, 14 160) for å unnlate å oppfylle sine medieforpliktelser, med Women’s Tennis Association (WTA) som sier at spillerne “har et ansvar overfor sporten deres og deres fans.” Fyrstikker.

Etter seieren over Dick deltok Osaka i et vanlig rettsintervju med vinneren.

Så på søndag ga de fire Grand Slam-arrangørene ut en felles uttalelse om at Osaka kunne få “større bøter og fremtidige Grand Slam-suspensjoner” for sin beslutning.

Grand Slam la også til at etter Osakas kunngjøring onsdag, hadde Roland Corros bedt team om å revurdere sin stilling og mislyktes i deres forsøk på å verifisere hans velvære.

Etter et “manglende engasjement” fra Osaka, skrev Grand Slam-arrangørene til henne for å tilby henne støtte og “minne henne om hennes plikter.”

Som svar twitret den to ganger Australian Open-mesteren: “Sinne er misforståelse. Endring gir folk flau.”

Neste dag kunngjorde Osaka sin beslutning om å trekke seg helt fra turneringen.