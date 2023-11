Napoleon I sin hatt er ute på auksjon for et helt vanvittig beløp

Napoleon I’s hatt, et berømt svart bighorn med blå, hvit og rød kokarde, ble solgt for 1,932 millioner euro (inkludert gebyrer) på auksjon på søndag, og slo auksjonshuset Ocenets anslag.

Kjøperens identitet eller nasjonalitet ble ikke avslørt.

Salget tiltrakk seg «samlere fra hele verden» og skapte stor begeistring, sa auksjonshuset til AFP, og slo sin egen rekord; I 2014 solgte han en Napoleon-lue for 1,884 millioner euro.

Hatten som ble solgt på søndag ble tidligere tilbudt publikum og ble anslått til mellom 600.000 og 800.000 euro.

Prisen var 500 000 euro, så under auksjonen, som fant sted noen dager før utgivelsen av en biografi med stort budsjett dedikert til Napoleon, spilte Joaquin Phoenix rollen.

– Bare hatten representerer bildet av keiseren, sa auksjonarius Jean-Pierre Osennet til AFP i oktober.

Hatten ble båret av Napoleon (1769-1821) «midt i imperiet», en belgisk forfatter oppført som keiserens hodeplagg i 2007, ifølge Yves Morman, House of Osennet.

Om omtrent femten år ville Napoleon ha brukt rundt 120 av dem, noe som gjør at vi kan se dem selges på auksjon fra tid til annen.

Den forrige rekorden var 1,884 millioner euro i 2014, også av Osenat på Fontainebleau. Den er kjøpt opp av en sørkoreansk forretningsmann og kommer fra samlingen til Monacos kongefamilie.

I 2018 gikk en caps som ble brukt under slaget ved Waterloo for 350 000 euro i Lyon, ifølge De Bag et Associés.

Denne gangen var den solgte capsen en del av samlingen til Jean-Louis Noisiez, grunnlegger av GSF, en rengjørings- og andre forretningstjenestegruppe som døde i 2022.

Hanehatten ble laget i 1806 av Pierre-Quentin-Joseph Baillon, kvartermester for keiseren. Ifølge eksperter la Napoleon kokarden sin til den mens han var i Middelhavet, og returnerte fra øya Elba 1. mars 1815.

Hatten forble i familien hans til slutten av 1800-tallet, før den ble solgt til ulike samlere. Den ble stilt ut på Empery Museum i Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône) fra 1967 til 2002.