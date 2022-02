Napoli tar tilbake et poeng på Cochlear / Serie A / J26 / Cochlear-Naples (1-1) / SOFOOT.com

Cochlear 1-1 Napoli

Mål: Ferrero (58Og) Til Cochlear // Osimhen (87Og) Til Napoli

For svak til å lykkes.

Uten Cochlears gressbane og mange av dens ledere, ville ikke Napoli vært i stand til å bryte motstanderens felle i løpet av den 26.Og Serie A-dagen. Men den tredje i mesterskapet, Milan kunne ha tatt ledelsen under seieren, i det minste unngå tap, med innbytter Osimhen som utlignet på et innlegg fra Mario Rui sist. Sport. Seerne kan takke Ospina for å ha skrevet tre redningsmenn (spesielt før Marin og Diola) for å unngå pausen. Det var vanskelig for sardinerne å fordøye, de gjorde et godt inntrykk totalt sett (opptil tretten skudd sju) og åpnet Ferreros scoring på en time, med returen som lurte den colombianske keeperen (Deolas avgjørende pasning).



Det må sies at de innfødte (for lite) kastet bort for mye for å vinne, for eksempel at Deola bommet på loven etter pausen og at de napolitanske feilene (renessanse til Coulibaly, exit til Ospina) ikke ble brukt tilstrekkelig. På sin side grep Krakno inn mot de Lorenzo, og fant deretter Mario Rui, og Rahmani sendte hans innsats forbi mål. Legg også merke til de Lorenzo-skaden og den tidlige avgangen til attendeplassen Cochlear (med Venezia).

Tredje på rad 1-1 i alle konkurranser for Napoli, som er lei remisen.

Cochlear (3-5-1-1): Krakno – Goldenica, Lovato, Alder – Bellanova, Grossi (Sailor, 75Og), Basselli, Diola, Dolbert (Lycogianis, 94Og) – Ferrero (Pavoleti, 82Og) – Joao Pedro. Trener: Massari.

Napoli (3-4-2-1): Ospina – Rahmani, Kaulipali, Juan (Ruiz, 67)Og) – de Lorenzo (Malcott, 27Og ; Sanoli, 83Og), Demme (Ounas, 67Og), Zieliński, Mario Rui – Elmas, Mertens – Petagna (Osimhen, 67Og) Trener: Spalotti.