Når astronomer klarer å observere kollisjonen mellom to planeter

For første gang har astronomer observert en «gjenværende glans«som følge av nedslaget fra to massive planeter som kolliderer med hverandre.

The Independent rapporterer at varme og støv fra denne kollisjonen virvlet foran planetens stjerne.

«En amatørastronom har oppdaget kollisjonen mellom to enorme isete planeter nær en stjerne som ligner på vår sol. For å være ærlig overrasket denne observasjonen meg fullstendig. «Da vi først delte den synlige lyskurven til denne stjernen med andre astronomer, begynte vi å observere den med en rekke andre teleskoper.» forklarte medforfatter Matthew Kenworthy fra Leiden University, via The Independent.

På sosiale medier bemerket en astronom at stjernen glødet i infrarødt lys i tusen dager før hun bleknet inn i mørket. ««Jeg visste da at det var en uvanlig hendelse.» forklarte Matthew Kenworthy.

Teamets forskning tyder på at gløden, som begynte å falme over en treårsperiode da støv dekket stjernen, kom fra varme etter eksplosjonen.

«Våre beregninger og datamodeller indikerer at temperaturen og størrelsen på glødematerialet, så vel som varigheten av gløden, stemmer overens med kollisjonen mellom to isgigantiske eksoplaneter.» sier co-senior forfatter Simon Lock ved University of Bristol.

The Independent rapporterer at astronomer planlegger å bekrefte teoriene sine ved å fortsette å observere resultatene av planetkollisjonen. Zoe Leinhardt, fra University of Bristol, medforfatter av studien, forklarer at materialet som ble igjen etter ekstraksjonen kunne kondensere og danne en serie måner. Forskningen ble publisert i tidsskriftet Nature.