Når det gjelder Hofkens, endret dommeren mening etter press fra spillerne

Til tross for en eliminering i cupen og uavgjort i ligaen, var ikke Standards prestasjon mot Anderlecht stor. Karl Hofkens har imidlertid sett mange forbedringer i troppen sin.

Den tidligere Brugge-treneren uttrykte sin mening om kampen: «Jeg kommer ut med litt frustrasjon og det betyr mye for meg. Vi fortjente å vinne kampen fordi vi hadde bedre sjanser. Mot andrelaget på poengtabellen , Jeg er glad når vi ser måten vi spilte på med engasjement. Presse, spille med ball Og spille uten… alt gikk bra. Vi dominerte på bortebane, noe som viser enorm fremgang og måneder med arbeid. Disse to kampene mot Anderlecht viser hvor hardt laget jobber på en uke.

Ombestemmelse!

Når det gjelder straffen, var Carl Hofkens uenig i avgjørelsen: «Jeg er en fotballelsker, så det er vanskelig å forstå at denne handlingen er straffet. Jeg er veldig fornøyd med videohjelpen, jeg er skuffet over at det ikke ble det. aktiv på torsdag i cupen.I hodet mitt, dommeren som var nær rutenettet, for å ombestemme seg under presset fra spillerne lurer jeg fortsatt på hvorfor den første ikke sier noe før.Men alt dette er personlig refleksjon.Vi har å ha tro på dommeren også.

Standard bør absolutt komme tilbake under det vallonske derbyet denne lørdagen.