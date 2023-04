Når en innbygger i Kruse tar med suvenirer fra Spitsbergen i Norge

Mens Saint-Barth rimer på Svalbard, satte han naturligvis kursen mot denne norske øygruppen i Arktis, også kjent som Spitsbergen. Øya som tidligere var hjemsted for hvalfangere, fangstfangere og andre gruvearbeidere, ligger 500 km øst for Grønland og 1000 km fra Nordpolen, og er en del av Arktis best beskyttede område, til tross for turisme.

Forstyrrelse av økosystemer

Konferansen om St. Barts og dens arv ble avsluttet med mange spørsmål om virkningene av global oppvarming, med temperaturøkning dobbelt så raskt på Nordpolen som andre steder. Smeltende sjøis, en viktig komponent i arktiske økosystemer, truer eksistensen av noen arter. Og for det første, isbjørnen, som nesten utelukkende er kjøttetende, jakter og fisker rundt og på isen for å mate 90 % av selene. Antallet deres vil synke med to tredjedeler innen 2050.

Alle fugler, alle soler

Hvert år hekker tusenvis av fugler på Spitsbergens steinete og fiskerike strender. Fra små spurvefugler som snøspurven til store kortbeinte gjess, den essensielle polarternen eller havets ikoniske papegøye, lundefuglen og fjellreven. I Spistberg så ikke Christian Rapasse solnedgangen, men i stedet var himmelens farger i stadig endring, noe som ga fantasien til hennes neste billedverk. Selv om det tar den siste dagen å se hvalene, vil minnet deres leve videre i hans minne.

