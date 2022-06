Når ferien nærmer seg, introduserer Google en ny widget for å unngå trafikkork

Når sommerferien nærmer seg, er bilistene på ferie i ærefrykt for trafikkork. Men heldigvis har Google et nytt verktøy for å hindre dem i å bruke timer på Dodger på grunn av trafikkork.

Mountain View Company har levert noe Serie med nye widgets, Inkludert en spesialdesignet for å lette tilgangen til Google Maps. Sistnevnte gir de samme funksjonene som basisapplikasjonen, men fremfor alt direkte trafikkinformasjon. På denne måten kan bilistene kjenne trafikkforholdene på veiene de har tenkt å ta og endre rute om nødvendig.

Faktisk, Takket være dataene den samler inn Og med kunstig intelligens har applikasjonen allerede gitt en oversikt over trafikkmengden på veiene, men her er det snakk om å følge disse dataene direkte fra skjermen på telefonen din via sin widget. Dette gjør det lettere å få tilgang til disse dataene.

«Du vil se denne informasjonen for din nåværende posisjon rett fra Android-startskjermen. Så hvis du skal reise hjem, jobbe, skole eller noe annet sted, kan du få et glimt av hvordan lokal transport ser ut. Og fordi Android-widgets er berøringsaktiverte, kan du zoome inn og ut uten å måtte åpne Maps-appen. Luke Wroblevsky forklarteadministrerende direktør i Google.

Alltid veldig praktisk

Googles kartapper oppdateres eller oppdateres kontinuerlig med oppdateringer. Så hvis dette hovedsakelig er et spørsmål om den nye versjonen av Maps-widgeten, ble en veldig interessant ny funksjon også annonsert nylig. Visning av veiavgift Kommer faktisk i bruk snart.

Å kombinere en nøkkelfaktor i dag når man leter etter en utvei er et spørsmål: mengden drivstoff som brukes. Kartet kan faktisk bestemme hvilken vei som lar brukeren kontrollere drivstofforbruket sitt. I en tid hvor bensin- og dieselprisene er på et rekordhøyt nivå, er denne funksjonen tiltalende for bilistene.

Bare vent til alle disse nye funksjonene er tilgjengelige. I dette tilfellet var Google vag og snakket om en start. Så vær tålmodig.