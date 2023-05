Når går Belgia til Eurovision denne lørdagskvelden?

Sitat Jeg vil prøve å ikke gråte, ellers vil jeg se ut som en panda igjen.

Belgiske Gustaf går videre etter å ha nådd Eurovision-finalen: «Det er flott å se min skeive melding akseptert av Europa»

Spurt på pressekonferansen etter semifinalen i Liverpool hvordan han følte om publikums reaksjon under opptredenen hans, ble Gustaf rørt: «Jeg vil prøve å ikke gråte, ellers vil jeg se ut som en panda igjen (ler). Ærlig talt, jeg var litt redd når jeg ventet på resultatene, for det var alltid denne lille gutten inni meg som trodde han ikke ville bli akseptert. Budskapet jeg ønsket å formidle var positivt og støttende for innhold. Så det var en stor vekt på skuldrene mine. Jeg ble rørt over reaksjonen og verdigheten til publikum. Opptredenen hans ble sett av 252 000 seere på La Une (1. kveld) og… 1 044 366 seere på VRT.

Etter de to semifinalene sist tirsdag og torsdag, kunne fans og tilskuere oppdage finalebordet over de 26 kvalifiserte nasjonene sammen med rekkefølgen deres. Så, uunngåelig, når så mange programmer og resultater kunngjøres, må du holde deg oppe til sent på kvelden for å finne ut navnet på vinneren. På samme måte er det lett å gå glipp av Belgias kommende kamp! Men ikke få panikk: vi kan fortelle deg at Gustaf passerer på sekstendeplass denne lørdagskvelden. Gustaf bør skje rundt 22:30, da showet (som starter direkte kl. 21:00) kan bli forsinket.

Av de tjue som kvalifiserte seg til semifinalene, vant fem store bidragsytere (Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Italia, Spania) og Ukraina i fjor. I denne forbindelse nektet organisasjonen å la president Zelensky tale under finalen, og hevdet at Eurovision manglet en politisk dimensjon (omstridt av noen).