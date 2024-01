Når «Joe Biden» oppfordrer sine velgere til ikke å stemme: USAs president rammet av Deepfake

Amerikanske velgere drar til New Hampshires republikanske primærvalg 23. januar. Men mange av dem ble… avvist fra å stemme av Joe Bidens talepost. Til slutt, fra en falsk Joe Biden. NBC melder at den amerikanske presidenten var et offer for en deepfake. Denne tantrateknikken gjør det mulig å reprodusere en persons stemme, noe som får dem til å si ord de aldri ville sagt.

I dette tilfellet oppmuntret Joe Bidens stemme demokratiske velgere til ikke å stemme i primærvalgene via telefonsvarer. «Republikanerne kan gjenvelge Donald Trump ved å stemme denne tirsdagen […] Det er viktig å lagre stemmen til valget i november«, hørte vi i denne lyden. Joe Biden kritiserer Donald Trump: «Dette ordet han brukte minner meg om språket jeg hørte i Nazi-Tyskland på 1930-tallet» Ifølge NBC tilhørte nummeret som dukket opp på velgerens telefon Cathy Sullivan, den tidligere styrelederen i New Hampshire Democratic Party. Et navn som vekker tillit hos mottakeren. Vi kan ikke anslå effekten (hvis noen) av denne falske talemeldingen, spesielt siden vi ikke vet hvor mange personer som mottok lyden. Det ble inngitt en klage og det ble iverksatt etterforskning. På sin side, da de ble spurt om saken, har kampanjeteamet til Donald Trump – vinneren av primærvalget i New Hampshire – allerede kunngjort at de ikke hadde noe å gjøre med denne dype forfalskningen.