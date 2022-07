Når jordkappen fylles med vann!

Kan hende du også liker

[EN VIDÉO] Hvordan dannes magma før et vulkanutbrudd? Magma er opphavet til dannelsen av vulkaner. Denne smeltede steinen, som bobler opp i krateret, kommer fra en delvis smelting av jordkappen. Futura møter Jacques-Marie Bardintzeff, en lege i vulkanologi, som forteller henne om magmaens opprinnelse.

En av hovedmekanismene involvert i tektoniske plater er den subduksjonhvem ser en litosfærisk plate gå under en annen plate som skal resirkuleres i Frakk. Subduksjonssoner er generelt forbundet med intens vulkanisme, ofte av den eksplosive typen. Dessuten er de fleste av dagens fjellkjeder, som alpene eller Himalaya, resultatet av en kontinental kollisjon som fulgte stengingen av et hav ved påvirkning av en subduksjonssone. Disse fjellkjedene inneholder dermed mange ledetråder som lar oss studere, indirekte, den komplekse mekanismen til subduksjonssoner.

Mantelen absorberer store mengder vann ved subduksjonssoner.

Mange parametere spiller inn, og deres variasjoner gjør hver subduksjonssone til et unikt dynamisk system.

En av disse parameterne er vann. Faktisk er det et viktig element som vil direkte påvirke fusjonskapasiteten til mantelen og Cortexmen også oppførselen til magma under oppstigning og dannelse av ulike mineralforekomster.

Det har lenge vært kjent at subduksjonssoner representerer svært hydrerte miljøer. Når den stuper inn i mantelen, bærer subdukteringsplaten med seg en enorm mengde sediment oversvømmede hav. Dette vannet vil i betydelig grad hydrere mantelbergartene og påvirke magmadannelsen direkte. de vulkanske bergarter utstedt av vulkaner på overflaten derfor bære signaturen til dette hydreringsom også vil bestemme stilen eruptiv. mer ham du vasker er hydrert, mer utbrudd er eksplosive. Dette forklarer hvorfor de mest ødeleggende utbruddene er vanligvis lokalisert ved subduksjonssoner.

Å finne det opprinnelige vanninnholdet i en magma, et komplisert problem

Til nå har analyser av vulkanske bergarter antydet at mantelen i denne subduksjonssammenhengen inneholdt ca. 4 % vann (per vektenhet). En ny studie stiller imidlertid spørsmål ved denne verdien og reiser ideen om at signaturen som er tilstede i de vulkanske bergartene, ikke ville være representativ for det virkelige vanninnholdet i den opprinnelige magmaen. For forfatterne av studien publisert i geovitenskap om naturenFaktisk virker det sannsynlig at visse prosesser, enten på tidspunktet for den raske økningen av magma eller når den når overflaten, på en eller annen måte maskerer det opprinnelige vanninnholdet i magmaen. væske magmatisk.

For å prøve å finne den nøyaktige verdien av vannmengden, var forskerteamet interessert i en bestemt type magmatiske bergartertil dem plutos, som i motsetning til vulkanske bergarter ikke krystalliserer på overflaten, men dypt inne i skorpen. En ny analysemetode ble også utviklet for å studere sammensetningen av plutoniske bergartsprøver fra himalaya-fjellene og oppdateringerutspring i henhold til den tektoniske deformasjonen som denne enorme kollisjonssonen lider.

En mer hydrert pels enn vi trodde

Krystallene til disse bergartene viser mye mindre tegn til endring enn vulkanske bergarter, utsatt for elementene på overflaten. Resultatene deres viser til slutt at det ikke er 4, men mer enn 8 % vann (i vekt) magmaen ville inneholde før den krystalliserte.

Disse resultatene gir også en bedre forståelse av forekomstdannelsen av kobbergull ellerpenger, som krever store mengder vann. De tidligere estimerte 4 % var ikke nok til å forklare dannelsen av innskudd av mineraler. Problemet er nå løst. Disse avsetningene ville dermed bli dannet fra magmatiske væsker som er svært rike på vann (12 til 20%) som ville ha skilt seg fra den opprinnelige magmaen på tidspunktet for dens krystallisering. Å forstå genereringen av disse superfrie magmatiske væskene er derfor av stor interesse for søket etter nye forekomster.

