Når «Jumboen» er tilbake, vil Jumbo-Wizma finne sitt nye navn

Jumbo-Wisma, det dominerende laget i verdenssykkelsporten, vil neste sesong hete Wisma-Lease a Bike. Mandag melder det spesialiserte nettstedet Wielerflits.

Navneendringen følger tilbaketrekkingen av det nederlandske lagets hovedsponsor, den nederlandske supermarkedskjeden Jumbo, etter at dets nye ledere endret sin markedsføringsstrategi.

Dens potensielle sponsor, Lease a Bike, er et belgisk datterselskap av Bohn Group, et selskap som leier ut sykler tilgjengelig for selskaper for sine ansatte. Selskapet er spesielt aktiv i Belgia, Nederland og Tyskland.

Jumbo-Wizma kommer etter en ekstraordinær 2023-sesong, og vant tre Grand Tours (giroen med slovenske Primos Roglic, Tour de France med danske Jonas Wingegaard og Vueltaen med amerikanske Seb Kuss).

I Spania, «HornetsGus signerte også et hattrick uten sidestykke foran Wingegard og Roglik.

Laget, ledet av Richard Pluck, vil miste Roglic neste sesong – sammen med slovenske Bora – hvis rekker også inkluderer den belgiske mesteren Vaud van Aert og franske Christophe Laporte eller nederlandske Marianne Vos.

Bak slovenske Tadej Pogacar (UAE) er tre av rytterne hans på topp 5 på UCIs verdensranking (Vingegaard 2., Roglic 3. og Van Aert 5.).

Tviler på fremtiden for samarbeidet med Jumbo har skapt refleksjon over muligheten for at laget slår seg sammen med en annen sykkelhøyborg, Southall Quick-Step.

Lease A Bike har allerede vært en sekundær sponsor for Jumbo-Wisma siden tidligere i år.

Hvis avtalen går gjennom, vil det avslutte søket etter en ny storsponsor. En investering (15 millioner euro) fra den amerikanske plattformen Amazon ble diskutert en stund, men ble til slutt uteblitt, skrev den nederlandske avisen Algemeen Dagblad tidligere denne måneden.