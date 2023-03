Når Lamoureux, Ames og Descripts skinner på scenen i Norge

Det var en stor dag for det franske laget denne tirsdagen i Norvik, Norge, med tre pallplasser i slalåmen i Europacupfinalen.

«Her er det en krevende løype, den er skråstilt hele tiden,» minnes Greg Masson, manager for damelaget B. Mary gjorde en liten feil i det første løpet, ellers ville gapet blitt større. I det andre løpet var bestemt. Nå er hun selvsikker. eksisterer, ingenting skjer med henne. Hun stiller seg selv færre spørsmål. »

Norsk grå er blå. Med den uunnværlige Mary Lamoureux for å åpne ballen. På vei fra Courchevel-Méribel Worlds ( 4 e Parallelt Og 16 e I slalåm ), det er To seire på Suomu Finland og dets beste reise Array verdenscup (10. plass i første runde før han gikk opp), var Savoyard nok en gang uimotståelig.

For en finale! Forventet å være i toppen av slalåmen, deres beste disiplin i europacupen i vinter, er de unge franskmennene i Norvik denne tirsdagen.

«Der vi starter, har vi en god sesong»

Denne tredje seieren på rad avslutter en imponerende vinter for den unge franske teknikeren. Kneskader Forrige uke Doriane Escané (kan be om en generell klassifisering for alle avdelinger) og Clarisse Brèche.

«Det er egentlig uflaks skyld, det er ikke et spørsmål om tretthet,» liker Greg Masson å si. «Der vi starter fra, har vi hatt en god sesong. Vi kom til 30-tallet med to kvinner i slalåm ( Lamoureux og Lacep) og ingen i giganten. Vi har syv i slalåm og fire i giganten. . Vi har ikke en gruppe italienske kvinner, det er sikkert. Vi gjør fremskritt. Kvinner er modigere. Vi har fokusert på allsidighet. Det er fortsatt mye arbeid å gjøre. »