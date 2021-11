Når Louis Enrique bruker VAR for å kunngjøre sitt valg / Internasjonalt / Spania / SOFOOT.com

Som mange trenere de siste dagene har Luis Enrique gitt ut en liste med 25 spillere til Spanias neste møte denne fredagen. Oftere enn ikke unnlot ikke FC Barcelonas tidligere trener å stå alene da fanger ble annonsert. Postet foran datamaskinen med berøringsskjerm, fanget Enrique konføderasjonens “VAR-rom” i Madrid for å rulle navnet på spanjolene. Ganske merkelig, men hvorfor ikke.

?? Ikke bytt kanal!! ?? ‍♂️ ?? LUISENRIQUE21 VOR-rommet til Ciudad del Fútbol i Los Rosas er under kontroll for å vise deg de 2⃣5⃣-skjermene som er valgt ut til å spille i de avgjørende kampene mot Hellas og Sverige. ?? ⁇# Vamos España??!! # Catar2022 pic.twitter.com/Kt4uWMxL12 – Spansk fotballag (eSeFutbol) 5. november 2021

Ingen betydelig overraskelse på denne listen, men de gode nyhetene: The Rose Anshu kan regne med Fotti, som har kommet seg etter skade i noen uker og allerede er kalt tilbake til A-. Real Madrid har kommet tilbake siden valget av Danny Carvajal, uten noen representant under forrige valg. Brahim Thias, som skinner med AC Milan, dukker opp for første gang. Spania, som er nummer to i gruppespillet i VM-kvalifiseringen 2022, møter Hellas 11. november og Sverige 14. november.

Vi har det gøy i Spania. Før du krysser sporet.

