Når Nolwen ringer Benjamin Biole

Sangerinnen kom tilbake med sitt åttende album, "La cavale", hvorav åtte ble skrevet og komponert av hennes BB og tre ble komponert av TaraX TAXI-sangerinnen Adelaide Sapanus.

Nolwen Leroy forklarer Benjamin Bioles naturlige depresjon.







Lagt ut 17.11.2021



I 2010 ga Knolven ut to album, hvor han bløtla fjærpennen med produsent John Kelly. I 2018 kom han tilbake ved flere anledninger: Folk. I dag kommer han tilbake til oss uten sangene sine, uten kortene. Med det åttende albumet,

, Åtte sanger skrevet og komponert av hans BB, og tre sanger av Therapy TAXI-sangerinnen Adelaide Sapanes. Da vi møtte ham dagen etter at han deltok i Operation Cap 48, fortalte han oss her: ”

Jeg overlot nøklene til dette albumet til Benjamin Biole, noe som ikke har skjedd med meg siden 2005 og er et album produsert av Laurent Wolsey. Jeg ønsket å gi opp, og jeg var klar til å tro igjen. Før jeg ble fengslet, sto jeg ved et veiskille med Benjamin og vi snakket om ideen om å jobbe sammen. Da tenkte jeg at han ville flytte. Da jeg snakket med ham igjen om det, sa han at han aldri ga opp den motsatte ideen. Vi utvekslet ideer og ting gikk gjennom hodet hans så raskt at sangene ble født med en gang. Noen ganger er en plate gjort i smerte. Alt her var så mye enklere med en utrolig frihet. Det var klart. Jeg kan fortsatt ikke tro det. Jeg vil jobbe med ham.

For ikke å glemme Adelaide

Benjamin, som Nolwen, gikk på konservatoriet. Mens hun spiller fiolin, nølte han ikke med å sette noen strenger i et innlegg han laget med Pierre Joconelli: ”



Vi fire gjorde alt med lydteknikeren. Jeg elsket de vakre strykerne og messingarrangementene. Han spilte alt. Han blåste til og med i fløyta på «Le tournis». Fant ordene og vinkelen for å bekrefte det

Er et av mine personlige innlegg. Han hadde til hensikt å ringe Adelaide, som han sang en duett med. Han er en superkomponist med en veldig attraktiv, veldig punchy stil. Hun har et helt annet univers enn mitt. Sangene hans er så fantastiske.

Nolwen bor fortsatt i Paris, men mens han lader batteriene, svinger han mellom kjæresten, tennisspilleren Arnaud Clement, sønnen Marin for fire år siden og sitt eget Bretagne. . ⁇ Det er her jeg lader opp batteriene. Men Paris er en fantastisk by med ekstraordinær energi.



«Brazil, Finister»-videoen ble laget i Dunkirk, som faktisk snakker til «La Caval» fra Brest. ”

Benjamin oppdaget at pianostemmesangen manglet. Han spør meg om jeg har noen nyttig tekst. Jeg har alltid små biter i notatbøker. Jeg ønsket å hylle Christophe som døde i Brest under sin første fengsling. Dette er en måte å snakke om stedet der jeg ble født og det jeg allerede har sunget gjennom Myosek om denne byen.

Sangen «I Vesten» handler om hjemløse som representerer 1 % av befolkningen. Et objekt veldig nært Nolwens hjerte: ”

Jeg har ledet denne kampen siden jeg møtte Abe Pierre. Jeg har aldri sunget om sosiale spørsmål som dette. Jeg fant ikke riktig vinkel. Benjamin fant den rette balansen.

I “You Like You” gir Nolwen en direkte kjærlighetserklæring: ”

Tidligere turte jeg ikke. Jeg er ikke klar. Jeg har ikke alltid selvtillit. Jeg er veldig skeptisk. Jeg vil alltid fokusere på hvor jeg går og hva jeg gjør. Jeg synes det er vanskelig å ta avgjørelser og min side er utvilsomt i balanse. Jeg sørger alltid for ekte ærlighet i mine valg. Som Benjamin blir jeg noen ganger deprimert. Jeg ser alltid på glasset som tomt i stedet for fullt. Jeg trenger noen til å trekke meg opp.

Dette er grunnen til at Nolwen alltid nektet å øve på «The Voice». På den annen side gikk han til slutt med på å spille en rolle i “Captain Marlio”-serien (sekundær): ” Jeg følte meg ikke rettferdig å dømme noen, jeg kom fra et show som dette. I livet generelt ønsker jeg ikke å dømme. Jeg tegner i mitt eget tempo, samtidig ønsker jeg ikke å bli installert på en rutinemessig måte. Jeg sa en gang i et intervju at jeg ville elske å se «Captain Marlio»-serien. Regissør Josie Dayan aksepterte talen min og kastet meg inn i en liten rolle. Jeg følte at jeg var i en grøft og sa til meg selv at jeg ikke kunne nekte for det. Jeg elsket opplevelsen med Corinne (Red.anm. Maseiro) Som var fantastisk for meg. Jeg angrer ikke på avgjørelsen min og er klar til å gå tilbake. Jeg er fortsatt veldig bekymret, men du vil se dypere på noe annet. Dette er annerledes⁇