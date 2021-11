Når nynazistiske gruppemedlemmer inviteres til åpningsseremonien til Eric Zemors kampanjerom

“LVF”, eller “Les Vilains Fachos”, hvis grunnleggere hevder å være “franske utlendinger”, brøt nylig nyhetene i Frankrike. Telegram-gruppen er faktisk målet for klager på drapstrusler mot politikere og journalister. Faktisk ble det stadig publisert bilder av rasistisk natur i gruppen.

I følge medieoppslag ble det også lagt ut bilder av flere journalister med røde merker i pannen der. Gatepresse. Samtalen vil bli fylt med referanser til Third Rise. Hvis fakta allerede er for alvorlige, går saken videre.

Hvis den nynazistiske gruppen er stolte av å vise sin støtte til Eric Zemor, Frys bildene Avslører at også grunnleggerne av «Les Vilains Fachos» vil være med i debattantens kampanje. Dette støttes imidlertid av mange som kan uttale seg i media.

Nær Eric Zemor

“Siden begynnelsen av LVF-saken har vi, overraskende nok, sett Gemmoor-teamet lide av depresjon. ‘Vi kjente ikke denne LVF-gruppen, vi har aldri hørt om dem. Som invitert, Kan vi lese en melding som ble hentet fra gruppen og lagt ut av den franske journalisten Taha Bouhafs på Twitter?

En kveldsgjenforening av Eric Zemors slektninger fant sted 25. oktober i hovedkvarteret hans i det 8. arrondissementet i Paris. Kveldsfilmen ble sendt på PFM TV. I følge undersøkelsenFrys bildene, “Les Vilains Fachos”-medlemmer ville ha kommet den kvelden. Sistnevnte var faktisk i stand til å bevise sin eksistens, takket være et annet bilde fra kvelden, hvor tiltalte dukket opp, samt opptaket av Zemorins tale.

— Han vet godt hvem vi er.

Grunnleggerne av Les Vilains Fachos sier de er takknemlige overfor Stanislas Ricolt, president for Generation Gemmer, som regnes som «det nye symbolet på høyreorientert ungdom» av det ultrakonservative ukebladet Valeursuelles. “Stanislas vet hvem vi er. Hva vi gjør. Hvordan vi gjør det”, Forklarer medlemmet av skurkene Fachos Frys bildene. Han bekrefter også at den ansvarlige for Zemmours kampanjeopptak kommer fra «LVF».

Siden gruppens tilstedeværelse ble offentliggjort og forskjellige klager ble fremsatt mot medlemmene, har det blitt tatt skritt hos Generation Gemmore for å forsøke å utvise medlemmer av “LVF”. “De ønsker å rapportere direkte til politiet, dekker seg til og gir inntrykk av at de kjemper mot problemet.» Fordømmer kilden.

Dette er imidlertid ikke første gang saksøker har vært i kontakt med ytre høyre, ettersom Gatepressen allerede har avslørt involveringen av en liten høyreekstreme gruppe i Eric Zemors kampanje.