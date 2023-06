Når smarttelefonen din kan hjelpe med å diagnostisere hudproblemer

Blant andre funksjoner, Google Lens Kan nå Analyser kvaliteten på huden din, en mistenkelig føflekk eller utslett. For å gjøre dette, pek smarttelefonens kamera mot huden (eller ta et bilde av det) og appen hjelper deg med å finne det. Mulige relaterte forhold er mange. Sammen med flere bilder for at de skal kunne Sammenligne Med din egen hud.

Problemet er ikke nytt for Google, som på sin årlige Google I/O-konferanse i 2021 viste frem en spesiell app kalt DermAssist som er i stand til å identifisere ulike anomalier i huden din.

Advarsel: Google Lens eksisterer absolutt Ikke et diagnoseverktøy.

Det er et middel til å advare om potensielle problemer før du konsulterer en lege.

Linsefunksjoner i dag Mange. Andre praktiske bruksområder inkluderer å oversette veiskilt eller menyer til mer enn hundre språk, løse matematiske problemer ved å rette kameraet mot en ligning, eller finne nye matvarer og spisesteder. Snart bør kraften til linsen integreres BartGoogles kunstige intelligens.