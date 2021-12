Når Sound Energy bringer Maghreb-europeiske gassrørledninger til live igjen

Sound Energy, Graham Lyon, administrerende direktør i Sound Energy, uttalte at de har inngått GSA, i tillegg til den betingede gasssalgsavtalen knyttet til fase 1 TE-5 Horst LNG-utbyggingen som selskapet har inngått med Afriquia Gaz og som selskapet kunngjorde 29. juli 2021, parallelt med avtalen med ONHYM (National Office of Hydrocarbons and Mines) i staten Tendrara produksjonskonsesjonspartner og med gruppen “Tendrara JV Partners”, viser til pressemeldingen fra det britiske gasselskapet sent av Årsaken. Samlet sett vil et årlig kontraktsvolum på 350 millioner kubikkmeter naturgass per år bli levert til GME for en periode på 10 år under denne avtalen mellom ONEE og Sound Energy.

Hva med de nødvendige betingelsene? Disse inkluderer tildeling av alle lisenser og tillatelser som er nødvendige for bygging av gassanlegg i andre trinn, endelig godkjenning av investeringsbeslutningen fra Energi-, omstillings- og bærekraftig utvikling og Økonomi- og finansdepartementet, og konklusjonen av sammenkobling. Avtale mellom Sound Energy og selskapet som er ansvarlig for driften av GME, starter oppkoblingsarbeid mellom Tendrara-feltet og GME. Disse betingelsene må oppfylles innen 90 dager etter signering av avtalen, men forlengelsen er tillatt med samtykke fra alle parter, heter det i uttalelsen.

“Vi er glade for denne bekreftelsen på at samarbeidet mellom Storbritannia og Marokko med ONHYM og Sound Energy gjør det bra, og et slikt forretningspartnerskap kan, med sterk støtte fra våre lokale aksjonærer og partnere, øke anslått økonomisk vekst på 7,5 prosent,” sa Graham Lyon, administrerende direktør i Sound Energy. Ifølge ham er GSA et viktig og forlenget skritt som vil tillate selskapet å fremme utviklingsplanleggingen for den foreslåtte utviklingen av den andre fasen av TE-5 Horst.