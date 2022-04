«Når ting ikke går riktig, ser du deres sanne ansikt»: Kamil Lelouch avslører svik

Camille Lelluch, en 35 år gammel komiker og sanger, har uttrykt tillit til følgerne sine på Instagram. I historien sin ba han samfunnet om å beskytte seg mot venner som ville forråde deg. Hun påpekte faktisk at hun nylig var blitt forrådt av slektninger.

Denne tirsdagen 12. april på Instagram delte Camille Lellouche en meningsfull melding med ham Følgere. Den 35 år gamle komikeren og sangeren oppfordret samfunnet til å passe seg for venner som forråder deg. «Noen mennesker er dine venner når du gir alt, men du ser deres virkelige ansikt når det ikke går deres vei, selv etter mange år.»Han skriver for å indikere at han er skuffet over oppførselen til pårørende.

«Beskytt deg selvHun fortsetter. Folk som virkelig elsker deg vil ikke skape et smertefullt liv for deg når du er lykkelig. De vil være veldig glade i deg.»

Hun avsluttet håpet med en enda mer positiv tone ved å si et hjertelig ord til sine «sanne venner»: «Mine venner, mine omsorgspersoner, jeg elsker deg. Takk for at du virkelig er her. For alltid.»

I håp om at dette sviket ikke vil være stort …